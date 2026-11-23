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O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) manteve aberta a investigação de mérito sobre acordos que somam R$ 65.866.887,97 entre 2021 e 2026, de contratos e pagamentos ligados à locação de máquinas e veículos pesados em Formosa do Rio Preto.

A decisão monocrática da Relatoria foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do órgão em 20 de novembro de 2026, em resposta à representação protocolada em 12 de novembro pelos vereadores Manuela Fernandes da Rocha e Lucimagno Nogueira da Silva.

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A denúncia aponta a LPR Construções e Empreendimentos LTDA como única prestadora do serviço desde outubro de 2021 por meio de três contratações sucessivas e respectivos aditivos.

Além da empreiteira, a representação envolve o prefeito Manoel Afonso de Araújo, os secretários municipais Tiago de Carvalho Xavier, Ed Wilson Ferreira dos Santos e Maria Lecy Alves Dias, e o pregoeiro Manoel Marques da Silva Filho.

Acusações apresentadas por parlamentares

Na peça encaminhada ao TCM-BA, os parlamentares elencaram dez frentes de supostas irregularidades na gestão e na execução dos contratos, como suspeita de conluio inicial, trazendo indícios de ajuste entre concorrentes no Pregão Presencial nº 011/2021, reduzindo a disputa e contrariando princípios licitatórios. Além disso, foram elencados:

execução do Contrato nº 537/2021 com medições sem empenho prévio nem pagamentos registrados.

alegação de que o Pregão Presencial nº 003/2022 teria sido estruturado para um único licitante, com exigências restritivas — como comprovação de propriedade das máquinas na fase de habilitação, laudo técnico com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), agrupamento de equipamentos distintos em lote único e ausência de pesquisa de preços.

interrupção sem justificativa formal do Contrato nº 537/2021 e substituição — sem rescisão, distrato ou sanção — pelo Contrato nº 094/2022 com a mesma empresa e o mesmo objeto, porém com preços unitários em média mais de 70% superiores, configurando suposto sobrepreço.

celebração de nove termos aditivos ao Contrato nº 094/2022 ao longo de 50 meses sem demonstração de vantajosidade ou pesquisa ampla de mercado.

assinatura do 9º termo aditivo em 23 de dezembro de 2025 para elevar o valor do ajuste além dos limites legais, após o teto de 25% já ter sido utilizado no 2º aditivo (com menção ao art. 66, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93).

pagamentos acima dos limites previstos nas vigências do Contrato nº 094/2022 que somariam R$ 3.246.157,79, acompanhados de inconsistências em planilhas de medição, faturamentos repetidos, ausência de dados como horímetro, número de série, operador, diário de obra ou ordem de serviço, carimbos genéricos de fiscalização e falhas no controle interno.

descompasso entre as horas faturadas e a capacidade operacional declarada pela contratada, sugerindo possível subcontratação irregular, medições fictícias ou uso de máquinas pertencentes ao próprio município.

abatimento de cerca de 90% do valor das notas fiscais sob alegação de fornecimento de materiais, diminuindo a base de cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) e prejudicando a arrecadação local.

no Pregão Eletrônico nº 014/2026, denúncia de cláusulas restritivas, rejeição de impugnações, inabilitação de nove das dez participantes antes da disputa, propostas iniciais iguais entre três licitantes, contratação acima do valor estimado e possíveis falhas de publicidade e envio de documentos ao controle externo.

Os denunciantes sustentaram violação a dispositivos da Constituição Federal de 1988 (art. 37, XXI), das Leis de Licitações nº 8.666/93 e nº 14.133/2021, da Lei nº 4.320/1964, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) e da LINDB.

Entre os documentos anexados constam autos licitatórios, extratos do sistema SIGA, homologação no PNCP, cópia do Código Tributário Municipal (LC nº 90/2010), liminar da Ação Popular nº 8001421-14.2026.8.05.0081 (referente ao caso da TN Locadora) e relatório de fiscalização parlamentar.

Cautelar indeferida

Ao analisar o pedido de urgência — que incluía suspender o Contrato nº 238/2026 e os repasses financeiros, reter valores e exigir o recolhimento integral do ISS —, a Relatoria destacou que a concessão de tutela cautelar exige a presença simultânea da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in mora), nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e da Resolução TCM nº 1455/2022.

Dois pontos centrais fundamentaram a negativa liminar:

Competência para sustar contratos: o relator apontou que, pelo art. 91, § 2º, da Constituição Estadual da Bahia, a sustação de contratos administrativos cabe à Câmara Municipal, que deve solicitar providências ao Executivo, não cabendo ao Tribunal acolher o pedido de suspensão contratual direta.

Risco ao serviço público e necessidade de instrução: para os pedidos de bloqueio de pagamentos — especialmente do Contrato nº 238/2026 —, a decisão ressaltou que os serviços atendem a várias secretarias municipais e que uma paralisação sumária pode interromper obras e serviços de infraestrutura essenciais antes de haver conclusão técnica definitiva.

As acusações envolvem cálculos comparativos de preços ao longo de cinco exercícios, auditoria de medições, análise tributária e contraditório sobre documentos extensos, o que se confunde com o mérito do processo — algo que os próprios vereadores reforçaram ao pedir inspeção ou auditoria especial.

Com o indeferimento da liminar, o processo segue para instrução regular pelo TCM-BA. A Secretaria-Geral (SGE) foi incumbida de notificar o prefeito, os secretários citados, o pregoeiro e a LPR Construções e Empreendimentos LTDA para que apresentem defesa em 20 dias — sob pena de revelia — e enviem a íntegra dos processos administrativos dos três contratos e seus aditivos, além de dar ciência aos vereadores denunciantes e publicidade ao despacho.

A reportagem procurou diretamente o prefeito de Formosa do Rio Preto, e ainda aguarda resposta aos questionamentos.