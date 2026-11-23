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A ex-primeira-dama e senadora eleita pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL), informou na noite de domingo, 22, que o resultado da endoscopia realizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi "muito positivo".

Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, com diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo, e ainda não tem previsão de alta.

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"O resultado da endoscopia foi muito positivo! Deus é bom o tempo todo. Obrigada por todas as orações", escreveu Michelle nas redes sociais.

De acordo com o boletim médico mais recente, o ex-presidente está clinicamente estável e permanece em jejum para tratar o quadro.

Entenda o problema de saúde

Bolsonaro foi internado na última sexta-feira, 20, após sentir fortes dores abdominais.

O diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo indica uma interrupção parcial ou total da passagem de alimentos, líquidos e gases pelo intestino.

A condição é considerada uma emergência médica. Em casos graves, a obstrução pode comprometer a circulação sanguínea no intestino, provocar a morte de tecidos e levar a uma infecção generalizada.