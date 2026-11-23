Motoristas brasileiros com histórico regular ao volante passaram a contar com um sistema simplificado para atualizar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A mudança, instituída pela Lei Federal nº 15.428/2026 e em vigor desde 5 de junho, alterou o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) ao cruzar o prontuário de infrações com a faixa etária do condutor.

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Enquanto cidadãos de 18 a 69 anos podem acessar a renovação automática, quem tem 70 anos ou mais continua obrigado a seguir o trâmite convencional.

​Pelas regras vigentes, a facilidade administrativa é escalonada conforme a idade. Condutores com menos de 50 anos podem recorrer ao modelo simplificado de forma recorrente, desde que mantenham os critérios legais a cada vencimento.

Já o grupo entre 50 e 69 anos tem direito ao benefício apenas uma vez; nas atualizações seguintes, vai precisar cumprir todas as etapas tradicionais junto aos departamentos estaduais de trânsito.

​Para os idosos a partir de 70 anos, o acesso à renovação automática está vedado, mesmo para aqueles que acumulam décadas de direção sem multas ou pontos.

A legislação não estabelece idade máxima para dirigir no país, mas mantém o rito tradicional e prazos menores de validade para assegurar o acompanhamento periódico de condições como visão, mobilidade e tempo de reação.

​Critérios e exames obrigatórios

​O acesso ao procedimento simplificado não é irrestrito dentro da faixa de 18 a 69 anos. O motorista deve estar inscrito no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), não ter cometido infrações sujeitas a pontuação nos últimos 12 meses e não possuir prazo de validade reduzido por recomendação médica.

​Apesar da desburocratização administrativa, as avaliações de saúde permanecem obrigatórias para todos os grupos.

O exame de aptidão física e mental segue exigido na renovação, assim como a avaliação psicológica para quem exerce atividade remunerada e o exame toxicológico para motoristas das categorias C, D e E.

Durante a tramitação no Congresso Nacional, os parlamentares optaram por manter essas exigências, estabelecendo ainda preços públicos nacionais para os exames médicos e psicológicos, com correção anual pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

​Validade e prorrogação

​O CTB mantém a divisão dos prazos máximos de validade do documento conforme a idade: até dez anos para condutores de 18 a 49 anos; até cinco anos para a faixa de 50 a 69 anos; e até três anos a partir dos 70 anos, ressalvadas reduções por critério médico. Completar 50 ou 70 anos não invalida automaticamente uma carteira dentro do prazo.

Extensão automática

​Paralelamente, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), por meio da Deliberação nº 279/2026 e da Resolução nº 1.033/2026, estendeu automaticamente até 9 de dezembro de 2026 a validade das CNHs e Autorizações para Conduzir Ciclomotor (ACC) vencidas ou a vencer entre 5 de junho e 8 de dezembro deste ano — medida que não contempla condutores com direito de dirigir suspenso ou cassado. Após 9 de dezembro, passa a contar o prazo legal de tolerância de 30 dias.

​A consulta ao cadastro positivo e ao vencimento pode ser feita no documento físico ou em plataformas oficiais, como o aplicativo CNH do Brasil.

Fora das situações de prorrogação e do período de tolerância, conduzir veículo com a CNH vencida há mais de 30 dias configura infração gravíssima, punida com multa de R$ 293,47, sete pontos no prontuário e medidas administrativas.