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A presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suarez, afirmou que o Prêmio ACB Melhores do Ano 2026 possui "autoridade total" para engajar a atividade empresarial e mobilizar os profissionais que impulsionam o desenvolvimento econômico da capital e do interior do estado.

Durante entrevista, a dirigente afirmou que a diretoria está entusiasmada com a receptividade da iniciativa. Para ela, a força do prêmio reflete a atual fase de expansão institucional da ACB e a atuação junto aos empreendedores de menor porte.

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"Os resultados e tudo o que temos apresentado a partir da Associação Comercial têm repercutido muito bem. Estamos numa crescente muito boa como entidade de classe, principalmente no que se refere à defesa dos micro e pequenos empresários", destacou.

​Além do reconhecimento ao mérito, Isabela Suarez ressaltou o caráter agregador da cerimônia. "Pela transversalidade do espírito da instituição, vai ser um momento de interação, de integração e de contar a história de quem produz para a nossa cidade e para o nosso estado", disse.

ACB Melhores do Ano: prêmio abrange 14 categorias

Empresas de diferentes segmentos, empreendedores e novas lideranças da Bahia concorrem ao destaque em 14 categorias do Prêmio ACB Melhores do Ano 2026.

Os ganhadores serão conhecidos no próximo dia 10 de dezembro, a partir das 19h, durante jantar no Cerimonial Conceição da Praia, em Salvador.

A premiação é promovida pela ACB, com o BP Money, e tem como objetivo valorizar companhias e profissionais que impulsionam o desenvolvimento econômico do estado.

Critérios de seleção

A votação iniciou no dia 8 de outubro e foi encerrada na última segunda-feira, 23. Os votantes foram apenas os membros das organizações empresariais apoiadoras, identificados por CPF.

Na ocasião, participaram da escolha representantes das seguintes entidades:

FIEB;

Fecomércio;

FAEB;

CDL;

Ademi;

Sinduscon;

Abapa;

e Lide.

Até a noite da cerimônia, o processo vai passar por uma nova auditoria, que revisará desde a validação das inscrições até a contagem dos votos.

Conheça os finalistas do ACB Melhores do Ano: