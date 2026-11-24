EDIÇÃO 2026
Isabela Suarez explica como Prêmio ACB impulsiona empresas baianas
Presidente celebra integração e avanço da entidade
A presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suarez, afirmou que o Prêmio ACB Melhores do Ano 2026 possui "autoridade total" para engajar a atividade empresarial e mobilizar os profissionais que impulsionam o desenvolvimento econômico da capital e do interior do estado.
Durante entrevista, a dirigente afirmou que a diretoria está entusiasmada com a receptividade da iniciativa. Para ela, a força do prêmio reflete a atual fase de expansão institucional da ACB e a atuação junto aos empreendedores de menor porte.
"Os resultados e tudo o que temos apresentado a partir da Associação Comercial têm repercutido muito bem. Estamos numa crescente muito boa como entidade de classe, principalmente no que se refere à defesa dos micro e pequenos empresários", destacou.
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Além do reconhecimento ao mérito, Isabela Suarez ressaltou o caráter agregador da cerimônia. "Pela transversalidade do espírito da instituição, vai ser um momento de interação, de integração e de contar a história de quem produz para a nossa cidade e para o nosso estado", disse.
ACB Melhores do Ano: prêmio abrange 14 categorias
Empresas de diferentes segmentos, empreendedores e novas lideranças da Bahia concorrem ao destaque em 14 categorias do Prêmio ACB Melhores do Ano 2026.
Os ganhadores serão conhecidos no próximo dia 10 de dezembro, a partir das 19h, durante jantar no Cerimonial Conceição da Praia, em Salvador.
A premiação é promovida pela ACB, com o BP Money, e tem como objetivo valorizar companhias e profissionais que impulsionam o desenvolvimento econômico do estado.
Critérios de seleção
A votação iniciou no dia 8 de outubro e foi encerrada na última segunda-feira, 23. Os votantes foram apenas os membros das organizações empresariais apoiadoras, identificados por CPF.
Na ocasião, participaram da escolha representantes das seguintes entidades:
- FIEB;
- Fecomércio;
- FAEB;
- CDL;
- Ademi;
- Sinduscon;
- Abapa;
- e Lide.
Até a noite da cerimônia, o processo vai passar por uma nova auditoria, que revisará desde a validação das inscrições até a contagem dos votos.
Conheça os finalistas do ACB Melhores do Ano:
- Agronegócio: Cooperfarms, Família Borré e Fazenda Busato;
- Indústria: Avatim, Caffeine Army e Tia Sônia;
- Varejo: Almacen Pepe, Atakarejo e Lojas Guaibim;
- Serviços e Financeiro: LemosPassos, Nogueira Reis e Wakanda Educação;
- Turismo e Gastronomia: Grupo Origem, Grupo Soho e Hotel Fasano Salvador;
- Construção e Imobiliário: Grupo André Guimarães, Solare e VCA Construtora;
- Infraestrutura e Sustentabilidade: Neoenergia Coelba, Petrobahia e TS Global S/A;
- Tecnologia: Jusbrasil, Sanar e Uranus2 Comunicação;
- Economia Criativa: Alô Alô Bahia, Camarote Salvador e Rede Bahia;
- Saúde: Hospital Casa de Retiro São Francisco, Hospital Santa Izabel e Obras Sociais Irmã Dulce;
- Negócio de Bairro: A Cubana, Juarez Restaurante e Sorveteria da Ribeira;
- Empresário do Ano: Guilherme Bellintani, José Antonio Barbosa e Moisés Schmidt;
- Empresária do Ano: Amanda Vasconcelos, Daniela Lacerda e Monique Evelle;
- Jovem Destaque: Amanda Brito Orleans, Leopoldo Leão e Matheus Ladeia.