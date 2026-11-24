As corridas de rua se consolidaram em Salvador nos últimos anos e têm dividido opiniões desde sua popularização. De um lado, a defesa de hábitos mais saudáveis, com a prática de exercícios físicos e a socialização. Por outro, moradores dos arredores dos locais onde são realizados os eventos reclamam do excesso de barulho nas primeiras horas da manhã.

As divergências chegaram à Câmara Municipal de Salvador (CMS), onde o vereador João Cláudio Bacelar (Podemos) apresentou um projeto de lei que busca disciplinar a emissão de sons e ruídos durante a realização de eventos esportivos em espaços públicos da capital baiana.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A proposta altera o artigo 11 da Lei Municipal nº 5.354, de 28 de janeiro de 1998, conhecida como Lei do Silêncio, que estabelece os limites e horários permitidos para a emissão sonora em Salvador. Atualmente, a legislação estabelece o limite máximo de 60 decibéis entre 22h e 7h e de 70 decibéis entre 7h e 22h.

O projeto do vereador prevê que a realização de corridas de rua, caminhadas e outras atividades esportivas antes das 7h não autorize a utilização de equipamentos de amplificação sonora, música, locução, anúncios ou avisos em desacordo com os limites estabelecidos pela legislação municipal.

Reclamações de moradores

Na justificativa do projeto, Bacelar menciona reclamações recentes de moradores de diferentes bairros de Salvador sobre os transtornos provocados pela realização de corridas de rua nas primeiras horas da manhã.

“Segundo diversos relatos, tais eventos começam por volta das 5h e utilizam música em volume alto e locução por microfone, provocando transtornos aos moradores das áreas residenciais”, diz o vereador no documento.

O parlamentar argumenta que, embora a legislação municipal já estabeleça limites objetivos para a emissão sonora, é necessário conferir um tratamento específico aos eventos que começam antes das 7h, sobretudo aqueles que utilizam sistemas de sonorização para orientar participantes, reproduzir músicas e divulgar patrocinadores.

“A proposta, portanto, busca estabelecer equilíbrio entre dois interesses legítimos: de um lado, o incentivo à prática esportiva e à realização de eventos que movimentam a cidade; de outro, a proteção ao sossego e ao descanso dos moradores”, afirma.

Preferência por áreas não residenciais

Outro dispositivo previsto no projeto estabelece que os eventos realizados em logradouros públicos sejam autorizados, preferencialmente, em locais não residenciais ou em áreas que apresentem menor impacto sobre regiões predominantemente residenciais.

Para a concessão das autorizações, deverão ser consideradas as características do local, o interesse público, a segurança dos participantes e as condições de mobilidade urbana.

O texto também prevê que os organizadores encaminhem o pedido de autorização ao órgão competente da Prefeitura de Salvador com antecedência de dez dias, informando a data, o local, o horário, o percurso, quando houver, e os equipamentos que serão utilizados.

Além das corridas de rua e caminhadas, as medidas abrangem eventos recreativos, culturais, religiosos e atividades similares.

Corridas antes das 7h não serão proibidas

A proposta não estabelece a proibição de corridas de rua ou de outros eventos esportivos antes das 7h. O objetivo, segundo Bacelar, é reforçar que a autorização para a realização dessas atividades não permite o descumprimento dos limites sonoros previstos na legislação.

O vereador também ressalta que a preferência por áreas não residenciais não inviabiliza a realização de competições em locais tradicionalmente utilizados para a prática esportiva, mas permite que o impacto acústico seja considerado pelo poder público durante o processo de autorização.

“Trata-se, assim, de medida de equilíbrio, razoabilidade e interesse público, que preserva o direito à realização de eventos esportivos e, simultaneamente, reforça a proteção ao sossego e à qualidade de vida da população”, conclui o parlamentar.