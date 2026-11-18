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Após mobilizar mais de 42 mil pessoas ao longo de cinco edições, a Corrida do Bahêa, anuncia a expansão de suas atividades em 2027. O projeto amplia seu alcance com o lançamento do “Bahêa em Movimento”, plataforma que pretende expandir a experiência esportiva e de entretenimento do Esporte Clube Bahia.

Humberto Netto, Diretor-Geral do Bahia Associação, explicou o objetivo da iniciativa.

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O 'Bahêa em Movimento' é um projeto que nasce a partir da experiência acumulada com a Corrida do Bahêa, que transformou o encontro entre esporte, entretenimento e paixão tricolor em uma grande celebração popular. Agora, queremos ampliar esse conceito, oferecendo diferentes possibilidades de experiências para os nossos associados e torcedores, com iniciativas que vão além das provas tradicionais. Humberto Netto - Diretor-Geral do Bahia Associação

Entenda como vai funcionar o projeto

O Bahêa em Movimento será estruturado em quatro eixos de atuação: Desafios, Circuito, Assessoria de Corrida e Experiências.

Desafios: reunirá provas e eventos especiais, com percursos e propostas temáticas em datas e ocasiões específicas;

reunirá provas e eventos especiais, com percursos e propostas temáticas em datas e ocasiões específicas; Circuito: será responsável pela expansão territorial da Corrida do Bahêa, levando as provas a novos municípios e ampliando sua presença pelo estado;

será responsável pela expansão territorial da Corrida do Bahêa, levando as provas a novos municípios e ampliando sua presença pelo estado; Assessoria de Corrida: prevê a criação de uma estrutura própria de acompanhamento e preparação para corredores de diferentes níveis

prevê a criação de uma estrutura própria de acompanhamento e preparação para corredores de diferentes níveis Experiências: contemplará iniciativas que conectem esporte, entretenimento, convivência e a identidade tricolor em diferentes formatos.

A estrutura permitirá ampliar o calendário de atividades ao longo do ano, mantendo as duas provas tradicionais da Corrida do Bahêa em Salvador e abrindo espaço para novas iniciativas.

Primeiro desafio acontecerá na Lavagem do Bonfim

O primeiro movimento dessa expansão acontece no eixo de Desafios, com o lançamento do Desafio Sagrado & Profano, marcado para o dia 14 de janeiro, durante a tradicional Lavagem do Bonfim.

Com percurso único de 6 km, a prova terá largada na Praça da Inglaterra, no bairro do Comércio, às 5h30, e chegada no Largo do Bonfim. Após o percurso, os participantes poderão aproveitar uma programação especial, com café e apresentação musical.

A abertura das inscrições será anunciada em breve, por meio do perfil @corridadobahea no Instagram.