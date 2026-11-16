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Eleição do Bahia: Ferretti e Tavares brigam pela presidência do clube
Disputa pela presidência da Associação coloca atuais presidente e vice em lados opostos
As eleições para definir o presidente da República já passaram, mas o Esporte Clube Bahia segue envolto em disputas políticas, isso porque os sócios tricolores poderão votar, no dia 5 de dezembro, em quem será o presidente do clube pelos próximos três anos.
No entanto, os associados têm até esta quarta-feira, 18 de novembro, para concluir o cadastro obrigatório na plataforma digital da instituição e garantir o direito de voto na eleição.
De acordo com o Bahia Associação, o recadastramento prévio é indispensável para validar a participação dos sócios aptos e ocorre exclusivamente por meio de uma área dedicada no site oficial da entidade.
Conheça as chapas na disputa pela presidência
A disputa pelo comando da Associação coloca em lados opostos os atuais gestores do clube: o presidente Emerson Ferretti e o vice-presidente Paulo Tavares.
Emerson Ferretti
À frente do clube desde 2024, quando se tornou o primeiro ex-atleta a presidir a instituição, Ferretti busca a reeleição encabeçando a chapa 12, sob o slogan “Bahia, nosso futuro, nossa raiz”. Ferretti também ficou marcado por presidir o clube durante o primeiro triênio após a venda do futebol tricolor ao Grupo City.
O período foi marcado pela necessidade de redefinir as atribuições da instituição, que deixou de administrar diretamente o departamento de futebol e passou a concentrar suas atividades na fiscalização do acordo de acionistas da SAF, no desenvolvimento de outras modalidades esportivas e na realização de projetos sociais.
O candidato a vice-presidente na composição é Marcus Verhine, profissional com atuação nas áreas de economia e práticas ambientais, sociais e de governança (ESG), que presidiu o Conselho Fiscal tricolor por seis anos.
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A chapa de Ferretti tem como principais argumentos os resultados financeiros da Associação, a ampliação das atividades esportivas e a criação de novas iniciativas de relacionamento com os torcedores. Dados divulgados pela atual gestão mostram que o caixa da instituição passou de R$ 900 mil, em 2023, para mais de R$ 4 milhões em 2026.
A candidatura reúne sete grupos políticos em torno da continuidade da atual gestão, priorizando responsabilidade fiscal e expansão de projetos esportivos e sociais.
Emerson Ferretti e Marcus Verhine | Emerson Ferretti e Marcus Verhine | Emerson Ferretti |
Paulo Tavares
Como concorrente de Ferretti está Paulo Tavares, atual vice-presidente, que concorre ao cargo máximo pela chapa 31 (Gestão, Paixão e Futuro), sob o slogan “A gestão nos fortalece, a paixão nos une e o futuro nos move”.
O vice na chapa de Tavares é Eduardo Sampaio, que já atuou em pleitos e órgãos internos do clube, tendo integrado anteriormente chapa para a Mesa Diretora do Conselho Deliberativo do Bahia.
A composição conta com o apoio do ex-presidente Guilherme Bellintani, gestor que conduziu a venda do futebol tricolor ao Grupo City, e atua vinculada à chapa 310 (Simplesmente Bahia), representada por José Rabelo Menezes Neto na disputa pelo Conselho Deliberativo.
Paulo Tavares, atual vice-presidente do Bahia | Paulo Tavares, atual vice-presidente do Bahia | Paulo Tavares ao lado de Bobô |
Com o Grupo City, o que faz o presidente do Bahia?
Com a transferência do departamento de futebol profissional e das divisões de base para a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) administrada pelo Grupo City, as atribuições da Diretoria Executiva da Associação passaram a concentrar funções institucionais, fiscalizatórias e poliesportivas.
- Fiscalização: acompanhar o cumprimento das metas financeiras e esportivas previstas no acordo de acionistas, além de representar o clube no Conselho de Administração da SAF.
- Proteção dos símbolos: resguardar a sede em Salvador, o nome, o hino, as cores e o escudo do Bahia contra alterações sem aval estatutário.
- Esportes olímpicos e outras modalidades: gerir e fomentar equipes de basquete, vôlei, vôlei de praia, futevôlei, corrida de rua, rally, MMA e e-sports.
- Gestão associativa e democrática: administrar o programa Bahêa Raiz, distinto do plano Sócio Esquadrão, voltado ao acesso aos jogos da SAF, além de organizar as eleições trienais instituídas pelo modelo democrático adotado em 2013.
- Projetos sociais e culturais: promover eventos como a Corrida do Bahêa, ações comunitárias e o credenciamento de embaixadas tricolores.