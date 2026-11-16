As eleições para definir o presidente da República já passaram, mas o Esporte Clube Bahia segue envolto em disputas políticas, isso porque os sócios tricolores poderão votar, no dia 5 de dezembro, em quem será o presidente do clube pelos próximos três anos.



No entanto, os associados têm até esta quarta-feira, 18 de novembro, para concluir o cadastro obrigatório na plataforma digital da instituição e garantir o direito de voto na eleição.

De acordo com o Bahia Associação, o recadastramento prévio é indispensável para validar a participação dos sócios aptos e ocorre exclusivamente por meio de uma área dedicada no site oficial da entidade.

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Conheça as chapas na disputa pela presidência

A disputa pelo comando da Associação coloca em lados opostos os atuais gestores do clube: o presidente Emerson Ferretti e o vice-presidente Paulo Tavares.

Emerson Ferretti

À frente do clube desde 2024, quando se tornou o primeiro ex-atleta a presidir a instituição, Ferretti busca a reeleição encabeçando a chapa 12, sob o slogan “Bahia, nosso futuro, nossa raiz”. Ferretti também ficou marcado por presidir o clube durante o primeiro triênio após a venda do futebol tricolor ao Grupo City.

O período foi marcado pela necessidade de redefinir as atribuições da instituição, que deixou de administrar diretamente o departamento de futebol e passou a concentrar suas atividades na fiscalização do acordo de acionistas da SAF, no desenvolvimento de outras modalidades esportivas e na realização de projetos sociais.

O candidato a vice-presidente na composição é Marcus Verhine, profissional com atuação nas áreas de economia e práticas ambientais, sociais e de governança (ESG), que presidiu o Conselho Fiscal tricolor por seis anos.

A chapa de Ferretti tem como principais argumentos os resultados financeiros da Associação, a ampliação das atividades esportivas e a criação de novas iniciativas de relacionamento com os torcedores. Dados divulgados pela atual gestão mostram que o caixa da instituição passou de R$ 900 mil, em 2023, para mais de R$ 4 milhões em 2026.

A candidatura reúne sete grupos políticos em torno da continuidade da atual gestão, priorizando responsabilidade fiscal e expansão de projetos esportivos e sociais.

1 de 3 Emerson Ferretti e Marcus Verhine | Foto: Divulgação I EC Bahia

2 de 3 Emerson Ferretti e Marcus Verhine | Foto: Divulgação I EC Bahia

3 de 3 Emerson Ferretti | Foto: Divulgação I EC Bahia

Paulo Tavares

Como concorrente de Ferretti está Paulo Tavares, atual vice-presidente, que concorre ao cargo máximo pela chapa 31 (Gestão, Paixão e Futuro), sob o slogan “A gestão nos fortalece, a paixão nos une e o futuro nos move”.

O vice na chapa de Tavares é Eduardo Sampaio, que já atuou em pleitos e órgãos internos do clube, tendo integrado anteriormente chapa para a Mesa Diretora do Conselho Deliberativo do Bahia.

A composição conta com o apoio do ex-presidente Guilherme Bellintani, gestor que conduziu a venda do futebol tricolor ao Grupo City, e atua vinculada à chapa 310 (Simplesmente Bahia), representada por José Rabelo Menezes Neto na disputa pelo Conselho Deliberativo.

1 de 3 Paulo Tavares, atual vice-presidente do Bahia | Foto: Reprodução | Redes sociais

2 de 3 Paulo Tavares, atual vice-presidente do Bahia | Foto: Reprodução | Redes sociais

3 de 3 Paulo Tavares ao lado de Bobô | Foto: Divulgação | EC Bahia

Com o Grupo City, o que faz o presidente do Bahia?

Com a transferência do departamento de futebol profissional e das divisões de base para a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) administrada pelo Grupo City, as atribuições da Diretoria Executiva da Associação passaram a concentrar funções institucionais, fiscalizatórias e poliesportivas.