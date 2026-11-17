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Titular na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, Igor Thiago alcançou um valor de mercado de aproximadamente 65 milhões de euros, o equivalente a R$ 414 milhões de reais. Com isso, o atacante do Brentford superou o maior valor de mercado atingido por Ronaldo Fenômeno durante sua carreira, estimado em 45 milhões de euros em 2004.

No entanto, é preciso corrigir o valor dado o contexto financeiro daquele período. Considerando apenas a inflação, é estimado que esses 45 milhões de euros saltassem para cerca de 72,5 a 73,5 milhões de euros hoje.

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Contudo, ainda é preciso analisar o valor crescente pago nas transferências de jogadores no futebol na atualidade. Dessa forma, especialistas apontam que o valor de mercado de Ronaldo Fenômeno, caso ele estivesse em atividade, seria superior aos 200 milhões de euros.

Igor Thiago atinge marca expressiva

Segundo levantamento da Press FC, Igor Thiago é o jogador em atividade mais valioso entre os atletas revelados pelo Cruzeiro.

Confira os jogadores mais valiosos revelados pelo Cruzeiro

Igor Thiago (Brentford) – 45 milhões de euros

Éderson (Atalanta) – 40 milhões de euros

Vitor Roque (Palmeiras) – 38 milhões de euros

Maurício (Palmeiras) – 18 milhões de euros

Kaiki Bruno (Como) – 14 milhões de euros

Evertton Araújo (Flamengo) – 14 milhões de euros

Trajetória de Igor Thiago

Igor Thiago chegou às categorias de base do Cruzeiro aos 18 anos, após passagem pelo Verê, clube do interior do Paraná.

Na base da equipe mineira, marcou 13 gols em 45 partidas, sendo titular em 30 delas, e participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após a competição, foi integrado ao elenco profissional, pelo qual disputou 64 jogos e marcou dez gols.

Em fevereiro de 2022, Igor Thiago foi negociado com o Ludogorets, da Bulgária, naquela que foi a primeira venda da SAF do Cruzeiro. Na Europa, rapidamente ganhou espaço: marcou 20 gols e distribuiu 11 assistências na temporada 2022/23, ajudando a equipe a conquistar títulos nacionais.

Em seguida, transferiu-se para o Club Brugge, da Bélgica, onde também teve uma temporada de destaque, com 29 gols e seis assistências. O desempenho despertou o interesse do Brentford.

A equipe inglesa anunciou a contratação do brasileiro em fevereiro de 2024, em uma negociação que se tornou a mais cara da história do clube. Na temporada 2025/26, Igor Thiago viveu seu melhor momento na Inglaterra, com 22 gols na Premier League e 25 em todas as competições.

O desempenho fez dele o brasileiro com mais gols em uma única edição de Premier League e lhe rendeu dois prêmios de Jogador do Mês da competição.