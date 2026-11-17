Recordista de jogos como técnico do Esporte Clube Vitória, com 216 no total, Vagner Mancini vai voltar ao Barradão após mais de 12 anos. No comando do Red Bull Bragantino desde o ano passado, o profissional enfrentará o Rubro-Negro em Salvador pela primeira vez desde que assumiu o time paulista.

A primeira passagem de Mancini pelo Vitória aconteceu entre 2008 e 2009, quando chegou a sair para o Santos e retornou no mesmo ano. Depois, comandou o Leão da Barra em 2015 e foi demitido no meio do ano seguinte. Já sua última e mais recente passagem foi entre 2017 e 2018.

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O treinador de 60 anos, inclusive, nunca havia derrotado o clube baiano antes da passagem no Bragantino. Mancini foi superado em três oportunidades, venceu dois confrontos e empatou os outros quatro, quando também esteve à frente de Paulista, Santos, Guarani, Athletico e Botafogo.

Vagner Mancini vs Vitória

Vitória 4 x 4 Paulista | Série B 2005

Vitória 6 x 2 Santos | Série A 2009

Vitória 1 x 1 Guarani | Série A 2010

Guarani 1 x 1 Vitória | Série A 2010

Athletico 3 x 5 Vitória | Série A 2013

Botafogo 1 x 1 Vitória | Série A 2014

Vitória 2 x 1 Botafogo | Série A 2014

RB Bragantino 4 x 0 Vitória | Série A 2025

RB Bragantino 2 x 0 Vitória | Série A 2026

Conquistas e saída conturbada

Somando as três passagens pelo Vitória, Mancini conseguiu três conquistas: Campeonato Baiano (2008 e 2016) e acesso para a Série A em 2015. Além disso, comandou uma campanha de recuperação no Brasileirão de 2017 e livrou o time do rebaixamento com vitórias improváveis, à exemplo de bater o campeão e então invicto Corinthians na Neo Química Arena.

No entanto, sua última passagem no Barradão também contou com um ponto negativo. Mancini foi um dos personagens envolvidos no primeiro clássico BaVi de 2018, em fevereiro, marcado por brigas e encerrado após o Vitória ficar com número de jogadores insuficientes por causa de diversas expulsões.

Vagner Mancini foi condenado e punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia por determinar um cartão forçado do zagueiro Bruno Bispo, expulsão que causou o fim do confronto. O treinador chegou a comandar o Leão em parte do Brasileirão, mas foi demitido justamente após derrota por 4 a 1 em outro clássico, em julho.

1 de 3 Vagner Mancini pelo Vitória | Foto: Maurícia da Matta | EC Vitória

2 de 3 Vagner Mancini pelo Vitória | Foto: Maurícia da Matta | EC Vitória

3 de 3 Vagner Mancini pelo Vitória | Foto: Maurícia da Matta | EC Vitória

Reencontro marcado

Vitória e Vagner Mancini, hoje no Massa Bruta, se reencontram nesta quinta-feira, 19, às 19h30, em jogo da 35ª rodada do Brasileirão. O duelo acontece no Estádio Manoel Barradas, estádio que o treinador conhece bem.

"A expectativa é sempre de um jogo muito duro, jogar no Barradão não é fácil. O Vitória atravessa um momento de instabilidade. Foi uma equipe que foi muito bem ao longo da competição, ao longo do ano, mas que agora vive um momento instável", analisou Mancini.