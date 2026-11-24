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Em entrevista concedida à TV Band nesta segunda-feira, 23, o prefeito de Andaraí e atual presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Wilson Cardoso, oficializou a pré-candidatura à reeleição no comando da entidade.

Durante a conversa, o dirigente fez um balanço da administração, enfatizando o modelo de gestão participativa, as vitórias obtidas junto às esferas federais em prol das prefeituras e o aporte financeiro que ultrapassa R$ 9 milhões destinado à revitalização da sede da instituição.

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​De acordo com Cardoso, a atual diretoria pauta as ações na escuta ativa e na descentralização do poder. Ele apontou o sistema de rodízio na liderança e a maior autonomia conferida aos diretores nas deliberações como fatores determinantes para engajar os gestores e consolidar a união em torno das demandas dos municípios baianos.

PLP 51/2021

​No campo da articulação política, o presidente celebrou o andamento do Projeto de Lei Complementar (PLP) 51/2021, texto que busca aliviar o peso da contribuição patronal ao INSS sobre os cofres municipais. O avanço da matéria é resultado direto da atuação da UPB em Brasília.

Na Câmara Alta, a proposta ganhou fôlego após o senador Otto Alencar, à frente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), assumir a relatoria e emitir parecer pela aprovação. Paralelamente, o senador Jaques Wagner endossou a pauta e garantiu que vai levar o pleito diretamente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao núcleo econômico do Planalto.

​“Cada recurso economizado com encargos previdenciários poderá significar mais investimentos em saúde, educação, infraestrutura e assistência social”, pontuou Wilson, citando ainda o engajamento da entidade na tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66.

​Reestruturação física e novos ambientes

​A transformação estrutural da sede da UPB também ocupou espaço central na entrevista. O projeto soma mais de R$ 9 milhões em investimentos, compostos por R$ 4 milhões oriundos de emenda parlamentar de Jaques Wagner — executada em parceria com o Governo da Bahia, que ainda doou uma área superior a 6 mil m² e revitalizou o acesso externo, expandindo o estacionamento para 120 veículos.

A própria entidade complementou o montante com mais de R$ 3 milhões de caixa próprio para erguer e equipar as novas instalações, incluindo a modernização tecnológica do departamento de projetos.

O complexo ganhou espaços inéditos voltados à integração e ao suporte técnico dos gestores:

​Sala das mulheres: ambiente criado para dar suporte e incentivar o protagonismo feminino na administração pública.

​Espaço municipalista: estrutura equipada com salas de reunião, sala de imprensa, dois gabinetes, área gourmet e uma unidade do Seven Wonders Café, desenhada para facilitar o intercâmbio de experiências entre os gestores.

​“Essa é uma construção coletiva, feita com o apoio dos prefeitos e prefeitas, que retorna diretamente aos municípios, oferecendo uma sede mais moderna e funcional, preparada para receber grandes eventos de qualificação e formação dos servidores municipais. Uma obra que coloca a UPB como referência municipalista para o Brasil”, declarou o presidente.

​Ao encerrar, Wilson Cardoso reiterou o compromisso de manter condução plural e aberta ao diálogo institucional, focada em conquistar melhorias concretas para as 417 cidades da Bahia.