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A prefeitura de Mundo Novo, no nordeste baiano, entrou na mira do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) após uma denúncia sobre um contrato de gerenciamento digital de veículos e abastecimento de combustível.

O caso foi escancarado pelos vereadores Ivone Batista de Souza, Lionela Lopes de Lima, Willian Alex Fentanes Mota Guimarães e Samuel Oliveira Santos à Corte baiana.

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No documento, eles alegam que houve problemas na forma como a prefeitura, administrada pela prefeita Ana Paula de Oliveira Costa (PSD), aproveitou uma licitação antiga feita em Camaçari, para fechar negócio.

A reportagem de A TARDE procurou diretamente a prefeita de Mundo Novo, e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

Contrato com empresa

No documento que o portal A TARDE teve acesso mostra que a gestão assinou um contrato com a empresa 'Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota Ltda'. para controlar os carros do município pela internet e garantir o abastecimento em postos credenciados.

Como o pedido de suspensão foi negado, o contrato continua valendo normalmente enquanto o tribunal investiga o caso.

Transporte de Saúde

Na Câmara Municipal, a oposição também cobrou providências sobre denúncias de precariedade do micro-ônibus que leva pacientes de Mundo Novo a consultas e tratamentos médicos, citando caso de quebra do veículo com atraso na prestação de socorro.