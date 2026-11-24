O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) apura denúncia contra a Prefeitura de Lamarão, nordeste da Bahia, por causa da forma como os cargos comissionados, que são aqueles de livre indicação, estão organizados na cidade, seguindo uma lei municipal de 2017.

A decisão, publicada no Diário Oficial do órgão nesta terça-feira, 24, negou o pedido de urgência para barrar os pagamentos e as novas contratações. Por outro lado, o tribunal deu 20 dias para a prefeita Maria Luzineide Costa Silva de Araújo, conhecida como Pró Ninha (PT), se explicar oficialmente sobre as suspeitas.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quem fez a denúncia foi Gerson Santos de Oliveira. Ele aponta problemas em dois anexos da lei municipal, o que pode estar bagunçando as nomeações, o que cada um faz no dia a dia e os gastos com a folha de pagamento.

O que está na mira da denúncia

Na queixa, o denunciante diz que a prefeitura está usando cargos de confiança para fazer trabalhos técnicos ou do dia a dia — o que vai contra a Constituição. Pela regra, esse tipo de vaga sem concurso só pode existir para funções de chefia, direção e assessoramento. Entre os exemplos citados de cargos que estariam fora da lei estão:

Chefe do Arquivo Público Municipal

Fiscal de Obras

Motorista do Gabinete

A denúncia também aponta falta de transparência e de amparo legal em outras áreas da prefeitura:

Cargos "no escuro": existem 32 vagas de Coordenador de Normatização e 78 de Chefe de Setor sem que a lei diga exatamente o que essas pessoas precisam fazer ou o que é exigido para entrar. Sem isso, fica difícil fiscalizar se o serviço está sendo entregue.

Salários da Educação: os pagamentos de Diretor Escolar, Diretor Pedagógico e Coordenador de Educação foram definidos sem tabelas claras ou valores exatos.

Falta de independência: o Controle Interno, o qual fiscaliza as contas da própria prefeitura, está ligado direto ao Gabinete da Prefeita. Para o denunciante, isso tira a autonomia de quem deveria vigiar o dinheiro público.

No pedido inicial, Oliveira queria que o tribunal parasse tudo imediatamente — tanto as nomeações quanto os salários desses cargos —, além de pedir uma pente-fino na folha de pagamento, multa e a devolução do dinheiro público, caso as irregularidades sejam confirmadas.

Defesa da Prefeitura

Chamada para falar antes da primeira decisão, a defesa da prefeita Maria Luzineide disse que não tem ninguém nomeado nem recebendo salário como Chefe do Arquivo Público, Fiscal de Obras, Motorista do Gabinete ou Coordenador de Normatização.

Sobre o resto das acusações, afirmou que é preciso olhar cada regra e cada pagamento com calma, caso a caso.

De acordo com o tribunal, o processo ainda não tem documentos específicos — como portarias de nomeação ou recibos detalhados de gastos irregulares — que justifiquem suspender o pagamento de quem está trabalhando, já que salário serve para o sustento das pessoas e mantém os serviços da cidade funcionando.

O relator também destacou que a defesa apresentou uma lei mais recente, de 2022, para explicar os salários da Educação e avaliou que o fato de o Controle Interno estar ligado ao gabinete, por si só, não prova um prejuízo imediato que exija uma decisão às pressas.

O que acontece agora

O "não" ao pedido de urgência não significa que o caso esteja finalizado, nem que a prefeitura esteja certa. O processo segue firme para ser investigado a fundo antes do julgamento final.

Agora, a gestão municipal tem 20 dias para dar explicações detalhadas sobre cada ponto da denúncia antes que o tribunal dê a decisão.

A reportagem procurou a Prefeitura de Lamarão, e aguarda resposta aos questionamentos.