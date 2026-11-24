NO ESCURO
Suspeita de irregularidades em cargos pressiona Prefeitura de Lamarão
Denúncia aponta que gestão municipal usa cargos de confiança para trabalhos técnicos ou do dia a dia
O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) apura denúncia contra a Prefeitura de Lamarão, nordeste da Bahia, por causa da forma como os cargos comissionados, que são aqueles de livre indicação, estão organizados na cidade, seguindo uma lei municipal de 2017.
A decisão, publicada no Diário Oficial do órgão nesta terça-feira, 24, negou o pedido de urgência para barrar os pagamentos e as novas contratações. Por outro lado, o tribunal deu 20 dias para a prefeita Maria Luzineide Costa Silva de Araújo, conhecida como Pró Ninha (PT), se explicar oficialmente sobre as suspeitas.
Quem fez a denúncia foi Gerson Santos de Oliveira. Ele aponta problemas em dois anexos da lei municipal, o que pode estar bagunçando as nomeações, o que cada um faz no dia a dia e os gastos com a folha de pagamento.
O que está na mira da denúncia
Na queixa, o denunciante diz que a prefeitura está usando cargos de confiança para fazer trabalhos técnicos ou do dia a dia — o que vai contra a Constituição. Pela regra, esse tipo de vaga sem concurso só pode existir para funções de chefia, direção e assessoramento. Entre os exemplos citados de cargos que estariam fora da lei estão:
- Chefe do Arquivo Público Municipal
- Fiscal de Obras
- Motorista do Gabinete
A denúncia também aponta falta de transparência e de amparo legal em outras áreas da prefeitura:
- Cargos "no escuro": existem 32 vagas de Coordenador de Normatização e 78 de Chefe de Setor sem que a lei diga exatamente o que essas pessoas precisam fazer ou o que é exigido para entrar. Sem isso, fica difícil fiscalizar se o serviço está sendo entregue.
- Salários da Educação: os pagamentos de Diretor Escolar, Diretor Pedagógico e Coordenador de Educação foram definidos sem tabelas claras ou valores exatos.
- Falta de independência: o Controle Interno, o qual fiscaliza as contas da própria prefeitura, está ligado direto ao Gabinete da Prefeita. Para o denunciante, isso tira a autonomia de quem deveria vigiar o dinheiro público.
No pedido inicial, Oliveira queria que o tribunal parasse tudo imediatamente — tanto as nomeações quanto os salários desses cargos —, além de pedir uma pente-fino na folha de pagamento, multa e a devolução do dinheiro público, caso as irregularidades sejam confirmadas.
Defesa da Prefeitura
Chamada para falar antes da primeira decisão, a defesa da prefeita Maria Luzineide disse que não tem ninguém nomeado nem recebendo salário como Chefe do Arquivo Público, Fiscal de Obras, Motorista do Gabinete ou Coordenador de Normatização.
Sobre o resto das acusações, afirmou que é preciso olhar cada regra e cada pagamento com calma, caso a caso.
De acordo com o tribunal, o processo ainda não tem documentos específicos — como portarias de nomeação ou recibos detalhados de gastos irregulares — que justifiquem suspender o pagamento de quem está trabalhando, já que salário serve para o sustento das pessoas e mantém os serviços da cidade funcionando.
O relator também destacou que a defesa apresentou uma lei mais recente, de 2022, para explicar os salários da Educação e avaliou que o fato de o Controle Interno estar ligado ao gabinete, por si só, não prova um prejuízo imediato que exija uma decisão às pressas.
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O que acontece agora
O "não" ao pedido de urgência não significa que o caso esteja finalizado, nem que a prefeitura esteja certa. O processo segue firme para ser investigado a fundo antes do julgamento final.
Agora, a gestão municipal tem 20 dias para dar explicações detalhadas sobre cada ponto da denúncia antes que o tribunal dê a decisão.
A reportagem procurou a Prefeitura de Lamarão, e aguarda resposta aos questionamentos.