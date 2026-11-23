A realização da Copa do Mundo Feminina de 2027 terá impacto no calendário escolar da Bahia. As aulas serão suspensas em todos os turnos da rede estadual de ensino nos dias de jogos da Seleção Brasileira. Em Salvador, a medida também será aplicada nas datas de partidas realizadas na Arena Fonte Nova, independentemente das equipes em campo. A determinação está prevista na Resolução nº 362 do Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEE-BA), publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na sexta-feira, 20.

A norma abrange todas as instituições que integram o sistema estadual de ensino, incluindo escolas públicas e privadas da Educação Básica, da Educação Profissional e Tecnológica de nível médio e dos cursos de qualificação profissional. A competição será realizada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.

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Para o secretário estadual da Educação, Marcius Gomes, o evento também representa uma oportunidade de ampliar as discussões sobre igualdade de gênero no ambiente escolar. “A copa feminina de futebol apresenta diversas perspectivas de aprendizagem para os nossos estudantes e um dos principais é a igualdade de gênero. As mulheres podem ocupar os espaços que quiserem e o futebol é um deles. Vamos aplaudir mais este protagonismo feminino.”

De acordo com a resolução, os dias de suspensão não serão contabilizados como letivos. Dessa forma, as instituições deverão reorganizar seus calendários para assegurar o cumprimento dos 200 dias letivos anuais exigidos na Educação Básica, além da carga horária integral dos cursos profissionais.

O documento também autoriza a adequação das férias do primeiro semestre de 2027, que poderão coincidir, total ou parcialmente, com o período da competição. As datas de suspensão e reposição das aulas deverão ser comunicadas previamente à comunidade escolar e registradas nos calendários antes do início do ano letivo.

Além das mudanças na programação, o CEE-BA recomenda que as escolas desenvolvam atividades pedagógicas relacionadas ao futebol feminino, à igualdade de gênero e à participação das mulheres na sociedade. A proposta é aproveitar a realização do mundial no Brasil para abordar a trajetória das atletas, ampliar as referências apresentadas aos estudantes e estimular o respeito à presença feminina no esporte e em outros espaços sociais.