A implantação do BRT e a ampliação dos corredores exclusivos representam avanços para o transporte coletivo de Salvador, por criarem alternativas ao deslocamento individual. No entanto, essas iniciativas, isoladamente, não garantem uma transformação efetiva da mobilidade urbana, avalia o arquiteto e urbanista Lucas de Lucena Rocha, docente da Wyden.

"É preciso diferenciar a implantação da efetiva transformação da mobilidade. Um corredor exclusivo, por si só, não garante um sistema eficiente. Seu desempenho depende da integração com outras modalidades de transporte, frequência das linhas, tempo de espera, acessibilidade das estações e capacidade de atender aos principais fluxos", explica.

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Para o professor, a capital precisa avançar na construção de uma política de mobilidade integrada e orientada pelo transporte coletivo. Isso passa pelo fortalecimento das conexões entre metrô, BRT, ônibus convencionais e outros modais, com integração física, tarifária e operacional. Também exige investimentos nos deslocamentos de curta distância, com calçadas acessíveis, arborização, ciclovias conectadas e espaços públicos que favoreçam a circulação de pedestres.

Outra medida importante, segundo Lucas, é descentralizar as atividades urbanas, aproximando moradia, trabalho, educação, saúde e lazer para reduzir a necessidade de viagens longas. Um exemplo dessa estratégia está nos projetos previstos para Patamares e Piatã, onde a Prefeitura pretende estimular o uso misto do solo, aproximando residências, comércio e serviços.

A proposta integra um conjunto de intervenções planejadas pelo município para o futuro da capital. Embora algumas prevejam a ampliação de viadutos existentes e a construção de novas estruturas, a aposta na diversificação dos usos do espaço urbano também aparece como alternativa para diminuir os deslocamentos.

Titular da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), Pablo Souza concorda que a ocupação mista é um caminho para melhorar a circulação na cidade. "O que resolve o problema da cidade é ter uma ocupação mista, em que as pessoas possam ter opções de deslocamento mais próximas de suas residências", afirma.

O secretário ressalta, porém, que há situações específicas em que a construção de viadutos é necessária. Segundo ele, a gestão municipal tem buscado alternativas em alguns pontos, como na Avenida Magalhães Neto, onde foi implantado um mergulhão, e no Itaigara, que recebeu semaforização em nível. "O governo do estado, por exemplo, fez um complexo viário repleto de viadutos da Rótula do Abacaxi, da região do Aeroporto e ao longo da Paralela. Nós da Semob entendemos que, em alguns momentos, os viadutos são a solução necessária", afirma.

De acordo com Pablo Souza, a Prefeitura pretende aproveitar a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) para promover uma ocupação mais equilibrada da estrutura urbana e melhorar as condições de deslocamento na cidade.

A discussão, entretanto, vai além do planejamento físico e da infraestrutura. Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) do Governo Federal e integrante do Observatório da Mobilidade de Salvador e do Instituto EquiCidades, Daniel Caribé defende que as intervenções sejam pensadas de forma integrada, especialmente diante do peso do transporte público no orçamento das famílias. Em dois estudos recentes realizados em parceria com pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB), publicados no portal tarifazero.unb.br, ele e outros pesquisadores analisaram como as tarifas praticadas no país aprofundam a pobreza. Segundo Caribé, os impactos da falta de mobilidade adequada ultrapassam a questão econômica e afetam diferentes dimensões da vida social.

"Os problemas de mobilidade dificultam as atividades de cuidado, que ainda recaem de forma desproporcional sobre as mulheres. Também aprofundam a segregação racial, contribuem para a evasão escolar, dificultam a continuidade de tratamentos de saúde e limitam as oportunidades de quem precisa se deslocar para procurar emprego", afirma. Para ele, o Brasil precisa transformar em realidade o direito ao transporte, reconhecido pela Constituição Federal desde 2015.

Nesse sentido, Daniel Caribé defende um novo pacto federativo, com participação da União, dos estados e dos municípios, para garantir o financiamento e a integração dos sistemas de transporte. A proposta está na criação do Sistema Único de Mobilidade (SUM), que busca ampliar a responsabilidade dos governos sobre a oferta do serviço.

"É essa a proposta do Sistema Único de Mobilidade (SUM): fazer com que o transporte público deixe de ser uma responsabilidade isolada de cada prefeitura e passe a contar com o compromisso de todos os níveis de governo. Isso permitiria melhorar a qualidade dos serviços, integrar os sistemas de transporte e garantir fontes permanentes de financiamento. Não podemos continuar dependendo da tarifa paga pelos passageiros para sustentar um serviço essencial para toda a sociedade", explica.

Para Lucas de Lucena Rocha, essa mudança de perspectiva é fundamental para compreender a mobilidade como uma questão que vai além da engenharia de tráfego. "É também uma questão de direito à cidade, inclusão social e qualidade de vida. Precisamos planejar uma cidade em que as pessoas tenham acesso às oportunidades urbanas sem depender necessariamente de um automóvel. Isso exige planejamento de longo prazo, continuidade das políticas públicas e avaliação permanente dos resultados, afirma.

Obras previstas em Salvador e seus objetivos

Itapuã – Melhorar a fluidez do transporte coletivo e do tráfego no corredor entre Itapuã e o Centro.

Jardim de Alah – Eliminar gargalos e aumentar a capacidade viária do trecho.

Boca do Rio – Criar uma terceira faixa para dar vazão ao BRS Orla.

São Cristóvão – Criar mais uma faixa e melhorar a organização dos fluxos da região.

Mussurunga – Criar uma conexão direta e reduzir os congestionamentos em São Cristóvão através de um novo viaduto.

Viaduto N. Dahia – Ampliar para melhorar a circulação de quem vem da Paralela em direção ao Centro.

Suburbana – Fazem parte do conjunto de melhorias previstas para os principais eixos viários da cidade.

Patamares – Estimular o uso misto do solo, aproximando moradia, comércio e oferta de serviços.