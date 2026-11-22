Viadutos, mergulhões, corredores exclusivos e semáforos inteligentes. Salvador investiu bilhões e transformou sua paisagem urbana na última década, mas os congestionamentos continuam fazendo parte da rotina de quem cruza a cidade diariamente. Com uma frota que cresceu mais de 280 mil veículos em dez anos, especialistas, gestores públicos e trabalhadores do trânsito divergem sobre os resultados dessas intervenções. Na terceira e última reportagem da série "Trânsito em Salvador: realidade do caos", a questão é saber se a capital está efetivamente resolvendo seus problemas de mobilidade ou apenas tentando acompanhar uma demanda que cresce mais rápido do que as obras.

Mesmo após uma série de intervenções viárias, Salvador continua convivendo com congestionamentos, avalia o pós-doutor em engenharia de transportes Luiz Vicente Figueira de Mello, docente da Wyden. Segundo ele, o planejamento urbano tratou a redução dos engarrafamentos como uma questão de falta de pistas, quando deveria ter como prioridade as pessoas. "Isso se chama demanda induzida: cada viaduto ou alargamento de pista melhora o deslocamento dos veículos individuais momentaneamente. Isso atrai mais veículos até a via saturar de novo", explica.

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Os números da capital ajudam a ilustrar esse cenário. Entre 2016 e 2026, a frota de veículos — incluindo automóveis, ônibus, motos, utilitários e caminhões — passou de 939.434 para 1.223.825 unidades, segundo o Detran-BA. O crescimento foi de 30,3% no período, com acréscimo médio de aproximadamente 28,4 mil veículos por ano. A expansão ocorreu de forma contínua, sem registros de queda ao longo da série histórica.

"Enquanto isso, assim como ocorre em outras capitais, o transporte coletivo encolheu", observa Luiz Vicente. Em Salvador, a frota de ônibus caiu de 2.478 veículos, em 2012, para cerca de 2 mil atualmente. "A tarifa também subiu: chegou a R$ 5,90 em 2026, uma das mais altas do país. Com ônibus caro e com menos oferta, o passageiro migra para a moto financiada, consorciada ou para o aplicativo, e a circulação de veículos nas ruas naturalmente aumenta. Os aplicativos agravam o problema porque colocam mais veículos rodando, inclusive vazios entre uma corrida e outra", argumenta o engenheiro. O resultado é uma pressão crescente sobre uma malha viária que já opera próxima do limite.

Nesse contexto, grandes obras de mobilidade ganharam espaço como estratégia para reduzir gargalos e melhorar a fluidez do trânsito. Um dos exemplos mais emblemáticos é a Rótula do Abacaxi, historicamente um dos principais pontos de congestionamento da capital. Embora as intervenções realizadas na última década tenham melhorado a circulação em diversos trechos, a região ainda enfrenta dificuldades decorrentes de limitações estruturais — um verdadeiro "abacaxi" para o planejamento viário.

Em vários pontos da Rótula do Abacaxi, os problemas foram amenizados, mas parte dos congestionamentos acabou migrando para áreas vizinhas. "O viaduto Duda Mendonça é o exemplo mais claro. Antes, os motoristas precisavam seguir até a rótula para fazer o retorno, um trajeto que podia levar por volta de 15 minutos no horário de pico. Esse ganho se tornou real, mas ao mesmo tempo, a própria quantidade de obras mostrou que o nó não foi resolvido. Depois do viaduto vieram a alça Barros Reis-Bonocô e novas ligações viárias. Quando você cria mais capacidade para os automóveis num ponto, o fluxo chega mais rápido ao próximo gargalo, como a ACM, a Bonocô e o Iguatemi", explica Luiz Vicente.

Motorista de aplicativo há oito anos e ex-taxista, Narcizo Almeida, que dirige há mais de 30 anos, reconhece os resultados de algumas intervenções na Rótula do Abacaxi, assim como das obras na Avenida Tancredo Neves e da nova saída do Aeroporto em direção ao CIA, entre outras ligações viárias espalhadas pela capital. Para ele, porém, o ritmo de execução das obras nem sempre acompanha o crescimento da demanda. "O maior problema é que muitas obras ficam prontas tarde demais. Quando a prefeitura fizer uma obra, tem que calcular por quanto tempo ela vai atender a demanda, mas eles não parecem fazer isso. As obras precisam acompanhar esse crescimento", avalia.

Foto: Editoria de arte A TARDE

Motorista de ônibus há 16 anos, Edmilson Santos, conhecido como Laranjada, também considera positivas as intervenções na Avenida Tancredo Neves, sobretudo no entorno do Shopping da Bahia. Ele ressalta, no entanto, que outros pontos continuam apresentando problemas. "Por outro lado, o antigo viaduto do Rodoviário continua a mesma coisa. Aquele cruzamento entre o Atacadão e o Salvador Shopping engarrafa muito. E ficamos nessa: um trecho melhora, mas logo na frente o congestionamento continua", aponta.

Edmilson também atribui parte dos transtornos no trânsito ao comportamento dos próprios motoristas. Na avaliação dele, a falta de educação e de bom senso nas ruas contribui para agravar os congestionamentos. "É o ser humano querendo levar vantagem no trânsito, né? É uma questão de educação também, não só de infraestrutura. As pessoas não dão passagem, fecham cruzamento, param onde não podem. Isso tudo ajuda a congestionar a cidade. Por isso acredito que uma melhoria na fiscalização faria uma grande diferença", afirma.

Luiz Vicente também avalia que os mergulhões contribuíram para melhorar a circulação em determinados pontos, mas tiveram resultados limitados diante do aumento da frota e da demanda por deslocamentos. "O Complexo Tatti Moreno resolveu um conflito local de entrelaçamento entre a Tancredo Neves e a Magalhães Neto, que foi positivo. Hoje, uma grande parcela da frota de veículos que circulam na capital passa pela avenida diariamente, por causa da já mencionada demanda induzida. A Transalvador ainda aponta pontos críticos nos acessos e entrelaçamentos do Salvador Shopping, nas conexões com a Paralela e no trecho de ligação com a Magalhães Neto", explica.

Um dos principais gargalos da região está na ligação com a Paralela, onde há estudos para a construção de outro mergulhão e são registrados acidentes quase diariamente. Para o engenheiro, a sucessão de intervenções viárias não resolve, por si só, o problema. "Ou seja, a resposta tem sido acrescentar obras viárias uma após a outra. Precisamos entender que um centro empresarial com essa densidade de pessoas só deixa de travar quando a maior parte dos deslocamentos chega por transporte coletivo de alta capacidade, e não quando se escava mais um túnel para o automóvel", afirma.

280 mil veículos a mais passaram a integrar a frota em dez anos, cenário que divide especialistas, gestores e trabalhadores do trânsito quanto aos resultados de intervenções viárias

Ele ressalta que os resultados mais duradouros vêm de intervenções capazes de ampliar o transporte de pessoas, e não apenas o espaço destinado aos automóveis. "O carro é apenas a embalagem. Os projetos devem sempre considerar quantas pessoas podem ser transportadas", afirma Luiz Vicente. O metrô, com capacidade para transportar cerca de 400 mil pessoas por dia, é o exemplo mais claro, segundo ele. O BRT também apresenta resultados positivos: em quatro anos, alcançou média de 95 mil passageiros por dia e aprovação de 82% dos usuários, de acordo com a pesquisa QualiÔnibus, do WRI. A motofaixa da Bonocô, embora tenha como objetivo ampliar a segurança, e não melhorar a fluidez, também merece destaque. Já no primeiro mês de implantação, registrou redução significativa nos acidentes envolvendo motocicletas.

Na avaliação do engenheiro, mergulhões e viadutos são, em muitos casos, soluções paliativas. Embora proporcionem ganhos imediatos em determinados pontos, os benefícios tendem a se perder quando a frota continua crescendo. "O metrô, aliás, também traz uma lição, pois a demanda segue abaixo da prevista, e poderia ser maior se houvesse mais integração física com outros meios de transporte crescentes, como bicicletas elétricas e autopropelidos, assim como a integração com os ônibus municipais e metropolitanos. Ter o trilho não basta, a rede precisa alimentá-lo, e a tarifa precisa caber no bolso. A população precisa entender que vale a pena, e hoje quem ganha, muitas vezes, esta disputa por passageiros, são os aplicativos de transporte", argumenta.

Superintendente da Transalvador, Diego Brito reconhece as críticas ao excesso de viadutos na capital, mas defende a necessidade dessas estruturas em determinados pontos. "Mas, infelizmente, o viaduto é o que resolve em muitos casos, porque a cidade foi mal planejada", afirma.

Falta de recuo

Segundo ele, parte dos congestionamentos também está relacionada à forma como os empreendimentos imobiliários se conectam ao sistema viário.

"Hoje você tem empreendimentos que se conectam diretamente a vias expressas sem áreas de recuo para Uber ou táxi. Os veículos param na frente e acabam travando o trânsito. A realidade é que não dá para jogar toda a culpa dos congestionamentos da cidade simplesmente no trânsito e na Transalvador. É um fato que o trânsito pesa, mas a questão da moradia pesa muito também, ainda mais com esse crescente número de prédios", argumenta.

Como exemplo, o superintendente cita Mussurunga, onde está prevista a entrega de cerca de 10 mil apartamentos da MRV. "Esse pessoal vai sair por onde?", questiona. Segundo ele, já existem planos para a construção de um novo viaduto no bairro, com o objetivo de desafogar o trânsito futuro. Também estão previstas intervenções na Avenida Contorno, na Rua do Uruguai e na Reis Pacheco.

2.478 ônibus circulavam em Salvador em 2012, contra cerca de 2 mil atualmente. A tarifa também subiu: chegou a R$ 5,90 em 2026, uma das mais altas do país.

Diego Brito acrescenta que os problemas de circulação envolvem questões que vão além da infraestrutura viária. Na Feira de São Joaquim, por exemplo, as dificuldades também estão relacionadas às obras de drenagem e de implantação dos trilhos, além da ocupação das vias por ambulantes. "O trânsito de Salvador envolve muitas questões, inclusive sociais. Na Feira de São Joaquim, por exemplo, o problema não é apenas de trânsito. Existem obras de drenagem e ligadas aos trilhos, e também a ocupação das vias por ambulantes. Muitas vezes nossos agentes enfrentam situações difíceis ao tentar garantir que ninguém ocupe a faixa ou a pista", explica.

Apesar dos problemas ainda existentes, o superintendente afirma que os pontos historicamente mais congestionados da cidade já apresentam melhorias após as intervenções dos últimos anos. "São Cristóvão tinha horários de pico com engarrafamentos frequentes e hoje essa situação já não ocorre da mesma forma, o novo complexo viário na região do Aeroporto também melhorou bastante o engarrafamento ali. A verdade é que todas as intervenções recentes trouxeram benefícios relacionados à fluidez do trânsito", ressalta.

Outro recurso destacado por Diego Brito é a implantação de mais de mil semáforos inteligentes em Salvador. A tecnologia permite que a Transalvador ajuste os tempos de sinalização em tempo real, de acordo com as condições do trânsito. "Em dias de eventos ou jogos, por exemplo, alteramos a programação para melhorar a circulação", explica. Segundo o superintendente, os congestionamentos se concentram principalmente nos horários de entrada e saída do trabalho e das escolas. "Fora desses momentos, a cidade roda o tempo todo", afirma.