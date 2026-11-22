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Dois homens foram mortos na madrugada deste domingo, 22, no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O crime aconteceu por volta das 3h, na Rua Pedro dos Reis Godinho, conhecida como Beco da Baiúca.

Segundo informações preliminares, as vítimas teriam sido atropeladas e, em seguida, atingidas por disparos de arma de fogo. Uma delas foi identificada como João Victor Souza Lopes, de 26 anos. A identidade do segundo homem ainda não foi confirmada oficialmente.

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Polícia foi acionada durante a madrugada

O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar da Bahia e foi informado que equipes da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas para averiguar uma denúncia de dois homens baleados na Avenida Afrânio Peixoto, também em Periperi.

Ao chegar ao local, os policiais constataram a ocorrência, realizaram o isolamento da área e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção dos corpos.





Polícia Civil investiga o caso

Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a motivação do duplo homicídio. O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.