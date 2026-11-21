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Um carcereiro da Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabrália, no litoral sul da Bahia, foi preso, nesta quinta-feira, 19, quatro dias depois da fuga de quatro presos. Ele é investigado por facilitar a saída de três homens e uma mulher, no último domingo, 15.

Investigadores da Polícia Civil cumpriram um mandado de prisão preventiva em desfavor do servidor municipal identificado apenas pelas iniciais W.S.S., de 42 anos, e um de busca na residência dele. No imóvel, foi apreendida uma arma de fogo que está registrada em nome do homem.

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Na ocasião da fuga, outro carcereiro foi rendido e agredido pelos presos ao entregar água na cela. Após conseguir sair da carceragem, os fugitivos pegaram uma arma da Polícia Civil e fugiram em direção a uma mata.

O servidor foi levado a uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico. Os presos foram identificados como sendo Sebastião Matos, Luciano Oliveira Nascimento, Henrique Costa dos Santos e Joicilene Santos da Silva. Eles continuam foragidos.

Cooperação para a fuga

Durante as investigações, os policiais civis encontraram indícios de que um dos carcereiros havia facilitado a fuga dos presos. Diante das evidências, o delegado da unidade solicitou à Justiça a prisão do homem e a medida de busca e apreensão.

As investigações foram desenvolvidas por investigadores das Delegacias de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, que fizeram buscas na região, requisitou perícias, ouviu testemunhas e analisou imagens de câmeras. O carcereiro segue custodiado à disposição da Justiça.