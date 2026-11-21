DISPUTA POR TERRITÓRIO!
Guerra entre facções provoca intenso tiroteio na Bahia
Polícia apreende espingarda e munições após fuga de suspeitos
Uma intensa troca de tiros entre suspeitos de integrar facções criminosas rivais assustou moradores do bairro Zitão, no município de Ubaitaba, no sul da Bahia, na noite desta sexta-feira, 20. Os disparos teriam ocorrido durante uma disputa por território entre grupos criminosos, segundo relatos de moradores.
A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, que realizaram buscas na região e apreenderam uma espingarda, carregadores, munições de diferentes calibres e um aparelho celular.
Troca de tiros entre facções provoca tensão em bairro
De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 20h, quando equipes da 61ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas para verificar denúncias de disparos de arma de fogo no bairro.
Durante as incursões, os policiais localizaram indivíduos suspeitos. Ao perceberem a aproximação das guarnições, os homens fugiram e abandonaram materiais no local.
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Na ação, foram apreendidos uma espingarda calibre 12, dois carregadores — um de calibre 5,56 e outro de 9 mm —, além de diversas munições intactas e deflagradas.
O material recolhido incluía munições dos calibres 5,56, 9 mm, .40, .38 TPC e 12. Um aparelho celular também foi encontrado pelos policiais.
Material foi encaminhado à delegacia
Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia Territorial de Ubaitaba, onde a ocorrência foi registrada para a adoção das medidas legais cabíveis.
Até a última atualização das informações, não havia detalhes sobre suspeitos presos ou feridos durante a ocorrência.