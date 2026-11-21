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Um homem de 38 anos foi preso em flagrante, na noite desta sexta-feira, 20, suspeito de importunar sexualmente uma adolescente de 15 anos durante a Micareta de Feira 2026, em Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador.

Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu no bairro Ponto Central, nas proximidades do circuito da festa. A adolescente estava acompanhada de uma amiga e dos pais quando foi abordada pelo suspeito, que teria tocado sua coxa e suas partes íntimas sem consentimento.

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Prisão do suspeito

Logo após a abordagem, a vítima contou aos pais o que havia acontecido. Eles conseguiram conter o homem e acionaram policiais militares que atuavam na segurança do evento.

O suspeito foi preso em uma ação conjunta das polícias Militar e Civil.