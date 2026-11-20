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Uma denúncia de violência doméstica terminou com a prisão de um homem de 35 anos, suspeito de agredir, ameaçar de morte e manter a companheira, de 25 anos, em cárcere privado. O caso aconteceu no povoado Alecrim, na zona rural de Teofilândia, na região sisaleira da Bahia.

A Polícia Militar foi acionada na manhã de quinta-feira, 19, para verificar a situação em uma residência próxima à localidade conhecida como Sucarvão. Quando chegaram ao endereço, agentes do 2º Pelotão encontraram o casal nas proximidades do imóvel.

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Aos policiais, a jovem contou que era vítima de agressões físicas e ameaças de morte. Ela também afirmou que o companheiro a impedia de sair de casa, restringindo sua liberdade.

Suspeito é preso com arma de fogo

Durante a ocorrência, uma arma de fogo também foi encaminhada à delegacia junto com o suspeito. A Polícia Militar não detalhou o tipo de armamento nem informou se ele teria sido utilizado para ameaçar a vítima.

O homem foi levado à Delegacia Territorial de Teofilândia, onde acabou autuado em flagrante.

A mulher recebeu guias para a realização de exames periciais, que poderão auxiliar na investigação das agressões denunciadas.

O suspeito permanece custodiado, à disposição da Justiça.