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O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) condenou, nesta quinta-feira, 19, um homens suspeito de cometer uma série de crimes, entre estes o assassinato de um policial civil, ocorrido em Juazeiro, no norte do estado.

Antonael Magalhães Souza, mais conhecido como Ravi, foi condenado a 143 anos de reclusão, em regime inicial fechado, durante julgamento realizado na Vara do Júri da comarca de Juazeiro. A ação é parte da programação do Mês Nacional do Júri.

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Durante as investigações, a polícia apurou que Ravi era responsável pela prática de vários crimes ocorridos, em fevereiro de 2024. Na ocasião, ele foi apontado como autor do investigador da Polícia Civil.

O policial foi assassinado enquanto participava de operação para dar cumprimento a mandados judiciais, na Ilha do Rodeadouro. Além de ser condenado pela morte do agente, ele também foi sentenciado pela tentativa de morte contra outros cinco policiais e pelo cárcere privado de uma mulher e seus dois filhos pequenos.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, depois de matar o policial, o condenado pegou a arma dele e atirou contra os outros investigadores. Na fuga, ele invadiu a residência onde estavam mãe e filhos.