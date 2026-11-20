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O sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) ajudou a localizar cinco pessoas procuradas pela Justiça durante a primeira noite da Micareta de Feira de Santana 2026.

Quatro homens e uma mulher foram identificados pela tecnologia e capturados por equipes da Polícia Militar. Eles respondem a processos por dívida de pensão alimentícia e estelionato.

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As identificações ocorreram quando os cinco passaram por um dos pontos de acesso monitorados pelo sistema.

A estrutura de segurança montada para o evento conta com 300 câmeras de videomonitoramento - Foto: Marcia Santana | Ascom SSP

Tecnologia amplia monitoramento durante a Micareta

Os alertas foram encaminhados pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que acionou policiais militares para localizar os procurados no circuito da festa.

Após as abordagens, os cinco foram conduzidos a postos da Polícia Civil instalados na área da Micareta.

A estrutura de segurança montada para o evento conta com 300 câmeras de videomonitoramento, sendo 70 equipadas com reconhecimento facial. Plataformas Elevadas de Observação também foram instaladas para auxiliar no monitoramento da festa.



Policiais militares e civis atuam ao longo do circuito com rádios LTE, que permitem o recebimento de informações sobre pessoas procuradas em tempo real.