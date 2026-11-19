CASO CHOCANTE!
Antes de ser preso, homem tentou simular morte natural da esposa
Supeito ainda chamou a Samu para tentar encobrir o caso
Um homem de 57 anos foi preso após matar a própria companheira e tentar fazer com que o crime fosse tratado como morte natural, em Itabuna, no sul da Bahia.
Adenilson Monteiro da Silva foi detido na quarta-feira, 18, cerca de 24 horas após a morte de Márcia Batista dos Santos, de 49 anos, quando compareceu à sede do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para buscar a certidão de óbito da vítima.
Suspeito tentou simular morte natural
Márcia foi encontrada morta na cama da residência onde morava, na terça-feira, 17. Segundo a polícia, Adenilson afirmou ter chegado em casa e encontrado a companheira sem sinais vitais. Ele próprio acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), numa tentativa de simular uma morte natural.
Perícia identificou sinais de estrangulamento
Inicialmente, o caso foi registrado como morte a esclarecer. No entanto, exames periciais identificaram sinais de asfixia provocada por estrangulamento. A análise da cena também apontou alterações no local onde o corpo foi encontrado.
A suspeita é de que a mulher tenha sido morta em outro cômodo da residência e, posteriormente, colocada sobre a cama.
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Familiares de Márcia relataram às autoridades que ela sofria agressões frequentes e teria pedido socorro no mesmo dia em que foi assassinada.
Homem foi preso ao buscar certidão de óbito
Na quarta-feira, 18, Adenilson compareceu ao DPT para retirar a certidão de óbito, sem saber que os exames já haviam apontado indícios de feminicídio.
No local, ele foi preso em flagrante e deverá responder por feminicídio e fraude processual.