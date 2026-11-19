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Um homem suspeito de tentar matar a ex-companheira com tiros à queima-roupa passou a integrar a lista de criminosos procurados pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).



Jurandir Teles Agapito, de 48 anos, foi incluído como o novo 'Rei de Paus' do Baralho Lilás, ferramenta utilizada para divulgar a identidade de suspeitos envolvidos em crimes de violência contra mulheres.

O homem é procurado pela Justiça desde 26 de abril deste ano, quando teria tentado assassinar a ex-companheira em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Segundo as investigações, ele não aceitava o fim do relacionamento.

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Homem tentou matar ex após vê-la acompanhada em bar

De acordo com o titular da Delegacia Territorial de São Sebastião do Passé, delegado Marcos César da Silva, o suspeito encontrou a ex-companheira acompanhada em um bar, no Centro da cidade.

Após presenciar a cena, ele teria ido até a própria residência, pegado uma arma e retornado ao estabelecimento, onde efetuou disparos contra a mulher.

Depois do crime, a Polícia Civil iniciou diligências para localizar o suspeito. Durante as investigações, foram apreendidos uma motocicleta que teria sido utilizada na fuga, o carro do investigado e o aparelho celular dele.

Suspeito tem histórico de violência

Segundo informações da SSP-BA, Jurandir também possui passagem por estupro de vulnerável, cometido contra uma enteada em 2003.

A polícia segue realizando buscas para localizar o homem, que permanece foragido. Informações sobre o paradeiro do suspeito podem ser repassadas anonimamente ao Disque Denúncia Bahia, pelo telefone 181. O sigilo é garantido por lei.



Entenda o que é o Baralho Lilás

Criado pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia, o Baralho Lilás é uma ferramenta de divulgação de criminosos procurados por envolvimento em crimes contra mulheres.

A iniciativa reúne cartas com informações e imagens de investigados por estupro, abuso sexual de menores, feminicídio, tentativas de estupro, violência doméstica e outros crimes previstos na Lei Maria da Penha.

As cartas podem ser consultadas no site oficial do Disque Denúncia Bahia: https://disquedenuncia.ssp.ba.gov.br.