BAHIA
Homem mata tia idosa a pauladas e bate em policiais na Bahia
Crime aconteceu em Vitória da Conquista
Um homem foi condenado a 21 anos e 9 meses de prisão por matar a tia, de 72 anos, a pauladas, em Itapetinga, no sudoeste da Bahia. O crime aconteceu em dezembro de 2023, e o julgamento ocorreu na quinta-feira, 19. Durante a sessão, Rodrigo Costa Carvalho confessou o homicídio.
Malvina Maria do Sacramento morava com o sobrinho no bairro Camacã. A enfermeira foi agredida com pauladas e golpes de faca e tentou se proteger no banheiro. Rodrigo arrombou a porta do cômodo e voltou a atacá-la, causando a morte da idosa.
Após o crime, o suspeito saiu do imóvel e encontrou policiais militares que faziam rondas na região. Ele agrediu os agentes e tentou tomar a arma de um deles. Um dos policiais ficou ferido na cabeça.
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Após a prisão, os policiais foram até a casa dele e encontraram o corpo da idosa dentro do banheiro.
O réu já estava preso no Conjunto Penal de Vitória da Conquista. Ele foi condenado por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, feminicídio e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, além de lesão corporal contra um policial militar.