GOLPE MILIONÁRIO
Espanhol dá golpe de mais de R$ 1 milhão em pedras preciosas na Bahia
Homem estava foragido da Justiça e foi localizado em cidade baiana
Por Andrêzza Moura
| Atualizada em
Investigadores da Polícia Civil da Bahia prendeu, na cidade de Campo Formoso, no norte do estado, um homem suspeito de envolvimento em crime de estelionato.
De nacionalidade espanhola, o homem, de 36 anos, havia comprado pedras preciosas de comerciantes locais, em abril de 2025, mas, não efetuou o pagamento. Ele não teve o nome revelado.
De acordo com a polícia, apesar de ter recebido o produto, ele não cumpriu o acordo avaliado em mais de R$ 1 milhão.
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O homem era considerado foragido e foi detido por força de um mandado de prisão preventiva durante a Operação Malhas da Lei.
Ele segue custodiado na da Delegacia Territorial de Campo Formoso e segue à disposição da Justiça.