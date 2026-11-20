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Investigadores da Polícia Civil da Bahia prendeu, na cidade de Campo Formoso, no norte do estado, um homem suspeito de envolvimento em crime de estelionato.

De nacionalidade espanhola, o homem, de 36 anos, havia comprado pedras preciosas de comerciantes locais, em abril de 2025, mas, não efetuou o pagamento. Ele não teve o nome revelado.

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De acordo com a polícia, apesar de ter recebido o produto, ele não cumpriu o acordo avaliado em mais de R$ 1 milhão.

O homem era considerado foragido e foi detido por força de um mandado de prisão preventiva durante a Operação Malhas da Lei.

Ele segue custodiado na da Delegacia Territorial de Campo Formoso e segue à disposição da Justiça.