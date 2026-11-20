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Uma caminhão que transportava uma carga de cervejas pegou fogo, na BR-324, na tarde desta quinta-feira, 19. O incidente ocorreu no KM 607, na altura do bairro de Valéria, nas proximidades da fábrica de biscoitos Águia.

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostram pessoas saqueado a carga. Ainda não há informações sobre o que motivou o incêndio, mas há suspeita de que as chamas tenham se iniciado em uma das rodas do semirreboque. O fogo só foi debelado na madrugada desta sexta-feira, 20.

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Até a tarde da sexta, o veículo continuava no acostamento da rodovia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há previsão quando o caminhão será rebocado.

Apesar de o incidente não ter provocado congestionamento na BR, o trânsito no local segue lento devido a curiosidade de motoristas que reduzem a velocidade ao passar próximo ao local.