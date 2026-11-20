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As instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino da Bahia não terão aulas nos dias de jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada entre 24 de junho e 25 de julho.

A determinação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 20, e também estabelece a suspensão das atividades escolares em Salvador nos dias em que a Arena Fonte Nova receber partidas do torneio, independentemente das seleções participantes.

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A decisão abrange todos os turnos, níveis, etapas e modalidades da educação básica, além da educação profissional técnica de nível médio e dos cursos de qualificação profissional vinculados ao Sistema Estadual de Ensino.

Salvador terá aulas suspensas

Além da suspensão das atividades escolares em toda a Bahia nos dias de partidas da Seleção Brasileira, Salvador terá uma regra específica por ser uma das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina.

Conforme a resolução, as instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino localizadas na capital baiana não poderão realizar aulas nos dias em que houver partidas na Arena Fonte Nova, mesmo que o Brasil não esteja em campo.

Salvador receberá sete confrontos da competição, sendo seis pela fase de grupos e um pelas oitavas de final. A determinação vale para todos os turnos, incluindo manhã, tarde e noite, nas instituições abrangidas pela norma.

Reposição das aulas

Apesar da suspensão, os dias de jogos não serão contabilizados como dias de efetivo trabalho escolar. Isso significa que as instituições terão de reorganizar seus calendários para assegurar o cumprimento do mínimo de 200 dias letivos anuais previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

No caso da educação profissional técnica de nível médio e dos cursos de qualificação profissional, a reposição deverá garantir a carga horária integral prevista nos respectivos planos de curso.

As instituições também poderão organizar as férias escolares do primeiro semestre de 2027 de maneira que coincidam, total ou parcialmente, com o período da Copa do Mundo Feminina.

A possibilidade, entretanto, não elimina a obrigação de cumprir a quantidade mínima de dias letivos e a carga horária exigida pela legislação.

A resolução determina ainda que as escolas registrem previamente os dias de suspensão e as respectivas reposições em seus calendários escolares.

As informações deverão ser comunicadas à comunidade escolar antes do início do ano letivo de 2027.

Conselho recomenda atividades sobre futebol feminino

A resolução também recomenda que as instituições desenvolvam atividades pedagógicas relacionadas ao futebol feminino, à igualdade de gênero e às experiências e perspectivas femininas.

As regras terão validade exclusivamente para o ano letivo de 2027.

Ingressos para a Copa serão vendidos a partir de dezembro

Os torcedores interessados em acompanhar os jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027 poderão adquirir ingressos a partir de 1º de dezembro, às 10h.

A primeira janela de vendas ficará aberta até 8 de dezembro, com comercialização por ordem de chegada e sujeita à disponibilidade.

Segundo as informações divulgadas pela FIFA, os pacotes terão valores a partir de R$ 30 por partida, com variação conforme a modalidade e a categoria escolhidas. Os preços informados já incluem impostos.

Para participar da comercialização, a entidade recomenda que os interessados criem antecipadamente uma conta FIFA ID e registrem seu interesse no portal oficial de ingressos.