Um jogador foi suspenso de qualquer atividade ligada ao futebol por oito anos após atingir um árbitro assistente com uma pedrada. O caso foi protagonizado pelo equatoriano John Perlaza, durante uma partida da terceira divisão do país.

O caso aconteceu no dia 17 de outubro, quando o Club Ciudad de Yatzanza, equipe de Perlaza, e o Club Rio Aguarico se enfrentavam pela competição nacional. Aos 51 minutos do segundo tempo, o jogador arremessou uma pedra em direção ao banco de reservas.

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Lenin Giovanni Ojeda Núñez, árbitro assistente, foi atingido pelo objeto. Ele teve ferimentos graves e precisou passar por cirurgia.

Segundo a Federação Equatoriana de Futebol, responsável pela punição a Perlaza, o caso será levado à Fifa para que a suspensão se torne mundial.

Além de Perlaza, o Club Ciudad de Yantzaza também foi punido pela federação. A equipe pagará multa de US$ 2 mil (R$ 11,7 mil) e também custeará as despesas do tratamento médico do assistente.

Confira a nota da Federação Equatoriana de Futebol

“A Federação Equatoriana de Futebol informa que sua Comissão Disciplinar, por meio de resolução de 18 de novembro de 2026 (processo disciplinar nº CD-035-2026), sancionou o jogador Jhon Michel Perlaza Salas e o Club Ciudad de Yantzaza. A sanção refere-se a fatos ocorridos em 17 de outubro de 2026, na partida entre o Club Ciudad de Yantzaza e o Club Río Aguarico F.C., válida pela 3ª rodada do Grupo D do Ascenso Nacional 2026.

Aos 90+6 minutos, o jogador arremessou, a partir do banco de reservas, uma pedra que atingiu o rosto do árbitro assistente, Lenin Giovanni Ojeda Núñez, o que forçou o encerramento da partida. O árbitro assistente sofreu lesões graves que exigiram intervenção cirúrgica e resultaram em um período de incapacidade de sessenta (60) dias.

A Comissão considerou o jogador responsável por agressão física a um oficial de partida e o suspendeu, por oito (8) anos, de qualquer atividade relacionada ao futebol, até 19 de outubro de 2034. Além disso, a FEF solicitará à FIFA que estenda essa sanção em nível mundial.

O clube foi responsabilizado pela conduta de seu jogador e pelo descumprimento de suas obrigações de segurança na condição de equipe mandante. O clube deverá pagar uma multa de USD 2.000,00, reembolsar USD 4.369,73 referentes às despesas médicas do árbitro assistente e não poderá disputar suas próximas três (3) partidas como mandante no Estádio Municipal de Yantzaza.

A decisão é passível de recurso junto ao Tribunal de Apelações da FEF.”