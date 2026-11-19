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A Seleção Brasileira fechou 2026 com uma vitória por 7 a 0 no amistoso contra Singapura, na última terça-feira, 17, o que não mudou a percepção negativa da torcida sobre o desempenho da Amarelinha durante o ano. Em meio a isso, a cúpula da CBF debate mudanças na estrutura da seleção que devem acontecer até o fim do ano.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Diogo Dantas, as trocas debatidas seriam no departamento de seleções, nas figuras que estão acima do técnico Carlo Ancelotti. Entre elas, o coordenador Rodrigo Caetano e o gerente Juan Santos.

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A articulação sobre as mudanças está sendo feita pelo grupo de Brasília, encabeçado pelo filho do ministro do STF Gilmar Mendes, Francisco Mendes, alinhado ao CEO Helder Melilo e ao secretário-geral Gustavo Dias Henrique.

O presidente Samir Xaud e o diretor de seleções Gustavo Feijó não participam ativamente desse processo.

Entenda o papel de Francisco Mendes

Diretor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), Francisco Mendes também tem feito articulações junto a federações e clubes, além de intermediar a relação com o Governo Federal.

O filho do ministro do STF ganha força na CBF e fala abertamente em interlocução com o governo em relação às bets, crédito para os clubes e condução da futura liga.