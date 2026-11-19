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A final da Libertadores, que será disputada entre Palmeiras e Estudiantes no dia 28 de novembro, em Montevidéu, terá um show no intervalo pela primeira vez na história da competição. A apresentação está prevista para durar sete minutos, ou seja, irá ocupar quase metade dos 15 minutos de intervalo.

Quem vai comandar o show será o DJ brasileiro Pedro Sampaio, que vai se apresentar em um palco montado no meio do campo do Estádio Centenário durante a própria pausa do jogo.

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Além da apresentação musical, o DJ também levará o balé dele. O show foi uma ação em parceria da Coca-Cola com a final da Libertadores.

Libertadores segue padrão de outras competições

Este tipo de show é famoso em decisões de competições no exterior, como na Champions League e no Super Bowl, da NFL.

Inclusive, Pedro Sampaio foi o escolhido para se apresentar no show de intervalo do Rio NFL Game deste ano. O jogo da liga de futebol americano aconteceu em edição especial no Maracanã, em 27 de setembro, entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens.