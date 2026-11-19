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O gramado da Arena Mané Garrincha, em Brasília, passa por um processo de troca e revitalização para receber a final da Copa do Brasil, que acontece no dia 6 de dezembro, às 17h. A preparação busca garantir as melhores condições do campo para a decisão entre Palmeiras e Grêmio.

Esta será a primeira final disputada em jogo único na história da competição.

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O estádio escolhido, no entanto, teve o gramado deteriorado pelo desgaste do tempo e pela grande quantidade de shows recebidos ao longo do ano, o que levou à necessidade da troca no relvado, para garantir a qualidade do piso no dia do jogo.

O processo de retirada do piso antigo começou em 3 de novembro, e o replantio e completo do novo relvado se iniciou nesta semana. A substituição contempla aproximadamente 8.200m² de área, e foi realizado com a grama Bermuda Celebration Hybrid, conforme informado pela Arena Mané Garrincha.