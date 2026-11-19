E.C.BAHIA
Desfalque? Acevedo fala após sair de campo com dores contra o Grêmio
Bahia empatou por 0 a 0 com o Tricolor Gaúcho nesta quarta-feira, 18
Substituído no intervalo do empate por 0 a 0 do Esporte Clube Bahia com o Grêmio, na noite desta quarta-feira, 18, o volante Acevedo explicou o motivo de ter deixado a partida. O uruguaio revelou que sofreu uma pancada na coxa e foi retirado por precaução, pensando no próximo compromisso do Tricolor, contra o Coritiba, que acontece no sábado, 21.
“Foi uma pancada muito forte. O cara mesmo falou que ficou o joelho dele doendo. Tomei uma pancada na coxa e, por precaução, não estava 100% para jogar, (Ceni) me tirou no intervalo. Mas agora é descansar, recuperar e tentar focar toda a energia para o sábado”, afirmou o meia.
O jogador também avaliou o desempenho da equipe em Porto Alegre. Apesar de o Bahia ter buscado os três pontos para se aproximar da parte de cima da tabela, Acevedo reconheceu que faltou eficiência nas oportunidades criadas.
“A gente vinha buscar os três pontos, sabíamos que poderíamos ficar nesse quinto lugar, mas acho que faltou um pouco de eficácia ali na frente. Tivemos chances. Mas é seguir trabalhando, que no sábado vamos buscar outros pontos e vamos ficar perto do objetivo”, disse.
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Na sequência, o volante voltou a destacar a necessidade de melhorar o aproveitamento ofensivo. Para ele, o Bahia conseguiu construir boas jogadas, mas não teve o capricho necessário para transformar as oportunidades em gols.
Acevedo comenta presença de Guardiola na Fonte Nova
O próximo compromisso do Bahia será contra o Coritiba, neste sábado, 21, às 17h30, na Arena Fonte Nova, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contará com a presença de Pep Guardiola, ex-treinador do Manchester City e atual embaixador global do Grupo City, conglomerado que controla a SAF tricolor.
Acevedo demonstrou satisfação com a possibilidade de ter o espanhol acompanhando a equipe das arquibancadas. O volante, porém, ressaltou que o foco dos jogadores será apresentar um bom desempenho e conquistar mais pontos no Brasileirão.
“A gente fica feliz, porque ter um cara desse ali na arquibancada, que vê o jogo, vê tudo. A gente fica feliz, mas é a mesma coisa, esperamos fazer um grande jogo para agradar ele também e levar outros pontos”, declarou.
O Bahia ocupa a sexta colocação do Brasileirão e segue na disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Restam três rodadas para o encerramento da competição.