A Arábia Saudita voltou a demonstrar interesse na contratação de Pep Guardiola. O treinador espanhol recebeu propostas para assumir um projeto no país, segundo informações do jornal Sport, da Espanha, mas não pretende iniciar negociações neste momento.

A informação foi confirmada pelo empresário do técnico, Josep Maria Orobitg, em entrevista ao periódico saudita Al-Riyadiya. Segundo o representante, as ofertas chegaram por meio de intermediários nos últimos dias.

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“Recebemos ofertas da Arábia Saudita por meio de intermediários nos últimos dias”, afirmou Orobitg. Apesar do interesse, Guardiola não demonstrou disposição para aceitar as propostas. De acordo com o empresário, o treinador se recusa a considerar as investidas neste momento.

Crise na seleção aumenta pressão sobre o futebol saudita

A tentativa de atrair Guardiola acontece em meio a um período de questionamentos sobre o futebol da Arábia Saudita.

A seleção nacional teve uma campanha decepcionante na Copa do Mundo de 2026 e terminou na última colocação do Grupo H, com dois pontos. Foram dois empates, contra Uruguai (1 a 1) e Cabo Verde (0 a 0), além de uma derrota por 4 a 0 para a Espanha.

A eliminação ainda na fase de grupos provocou a renúncia de Yasser Al-Misehal, presidente da Federação Saudita de Futebol desde 2019. O dirigente assumiu a responsabilidade pelo resultado e afirmou que sua saída abriria espaço para uma nova etapa no comando da entidade.

A instabilidade também atingiu a comissão técnica. O francês Hervé Renard deixou o cargo pouco antes do Mundial e foi substituído pelo grego Georgios Donis, a menos de dois meses do início da competição. A seleção saudita não alcança a fase eliminatória de uma Copa desde 1994, quando chegou às oitavas de final.

Guardiola planeja pausa na carreira

Após encerrar uma passagem de dez temporadas pelo Manchester City, Guardiola está sem clube e pretende aproveitar um período de descanso antes de definir seu próximo destino.

Ainda segundo Orobitg, o espanhol só deve discutir oficialmente o futuro profissional antes do início da próxima temporada. O representante ressaltou que o treinador não tem pressa para voltar a trabalhar.

A Arábia Saudita busca um nome de peso para fortalecer seu projeto no futebol. Guardiola, que já comandou Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, é considerado um dos principais técnicos de sua geração.

Durante a passagem pelo clube inglês, iniciada em 2016, conquistou seis títulos do Campeonato Inglês e uma Champions League, em 2023. Pelo Barcelona, também venceu duas vezes a principal competição europeia.