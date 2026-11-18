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O meia Juan Mata anunciou, nesta quarta-feira, 18, sua aposentadoria do futebol profissional, aos 38 anos. Campeão da Copa do Mundo de 2010 e da Eurocopa de 2012 com a seleção espanhola, o jogador encerra uma trajetória de aproximadamente duas décadas nos gramados.

A decisão foi comunicada por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Na gravação, o atleta aparece relembrando momentos da carreira e deixa uma mensagem de despedida: “Às vezes, amar é deixar ir. Obrigado, futebol”.

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Em uma publicação em seu site, Mata afirmou que pretende continuar ligado ao esporte, mesmo sem atuar profissionalmente. “Posso parar de jogar profissionalmente, mas nunca deixarei de ser um jogador de futebol”, escreveu.

Carreira de sucesso em grandes clubes europeus

Revelado nas categorias de base do Real Madrid, Juan Mata ganhou destaque no Valencia, onde atuou entre 2007 e 2011. Depois, transferiu-se para o Chelsea, da Inglaterra, clube pelo qual conquistou a Liga dos Campeões, em 2012, e a Liga Europa, em 2013.

Em 2014, chegou ao Manchester United. Foram 285 partidas e 51 gols com a camisa dos Diabos Vermelhos. Pela equipe, também conquistou a Liga Europa, em 2017, além da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa.

Na reta final da carreira, o espanhol passou por Galatasaray, da Turquia, Vissel Kobe, do Japão, e pelos australianos Western Sydney Wanderers e Melbourne Victory, seu último clube.

Na temporada 2025/2026, pelo Melbourne Victory, disputou 25 partidas, marcou cinco gols e distribuiu 13 assistências. O desempenho rendeu ao meia o prêmio Johnny Warren Medal, concedido ao melhor jogador da liga australiana.

Trajetória com a seleção espanhola

Pela Espanha, Mata disputou 41 partidas e marcou dez gols. Ele integrou a equipe que conquistou a primeira Copa do Mundo da história do país, em 2010, na África do Sul. Dois anos depois, também fez parte do elenco campeão da Eurocopa de 2012.

Além dos títulos pela seleção principal, o jogador conquistou o Campeonato Europeu Sub-21, em 2011.

Fora dos gramados, Mata também ficou conhecido por iniciativas sociais. Em 2017, foi um dos fundadores da Common Goal, organização que incentiva jogadores e profissionais do futebol a destinar pelo menos 1% de seus salários a projetos sociais.