Os clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro aprovaram, por unanimidade, o fim do limite de partidas para transferências de jogadores entre equipes da mesma divisão. A mudança foi definida nesta terça-feira, 17, durante reunião com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, e passará a valer a partir de 2027.

Até então, um atleta que disputasse mais de 12 partidas por um clube ficava impedido de defender outra equipe da mesma divisão na edição do Campeonato Brasileiro. Com a alteração, a restrição relacionada ao número de jogos deixa de existir.

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A decisão mantém, porém, outras regras de inscrição. O jogador poderá atuar por, no máximo, dois clubes na mesma edição do campeonato e ser registrado por até três equipes diferentes ao longo da temporada.

Mudança foi proposta pelo Flamengo

A discussão sobre o fim do limite foi levantada pelo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, em uma reunião realizada em setembro. Na ocasião, a proposta não chegou a ser votada, e a CBF adiou a decisão para um encontro posterior.

Entre os argumentos favoráveis à mudança está a possibilidade de ampliar as opções dos clubes no mercado de transferências durante a temporada. Os dirigentes também apontaram que a regra anterior acabava prejudicando jogadores com maior participação em campo, que atingiam rapidamente o limite de partidas e ficavam impedidos de defender outra equipe da mesma divisão.

Outro ponto levantado foi o impacto financeiro para os clubes. Pela regra anterior, uma equipe poderia continuar pagando os salários de um atleta que já não fazia parte dos planos esportivos, mas que não conseguia ser negociado com outro time da mesma divisão.

Para a votação, a CBF apresentou três possibilidades: manter o limite de 12 partidas, ampliá-lo para 19 jogos ou extinguir a restrição. A última alternativa foi aprovada pelos representantes dos clubes.

Calendário de 2027 influenciou decisão

A mudança também leva em consideração o calendário do próximo ano. Em 2027, o Campeonato Brasileiro terá 19 rodadas disputadas antes da abertura da segunda janela de transferências, o que poderia limitar as movimentações dos clubes no mercado.

Com o fim do limite, as equipes terão maior liberdade para negociar jogadores ao longo da competição, desde que respeitem os períodos oficiais de transferências e as demais regras de registro estabelecidas pela CBF e pela Fifa.

A restrição de 12 partidas havia sido ampliada para 12 jogos no ano passado. Antes, o limite era de apenas seis partidas disputadas por um clube para que o atleta pudesse se transferir para outra equipe da mesma divisão.