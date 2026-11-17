O meia Danielzinho, camisa 10 do CRB, se manifestou nas redes sociais após ser filmado em uma praia de Maceió, no domingo, 15, um dia depois de o clube ficar fora dos playoffs da Série B do Campeonato Brasileiro.

O vídeo foi publicado por um influenciador e torcedor do CRB. Nas imagens, Danielzinho aparece sem camisa, debaixo de um guarda-sol, conversando com outro homem. A gravação foi acompanhada de uma provocação sobre o suposto abatimento do atleta após a eliminação.

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Em resposta, o ex-jogador do Esporte Clube Bahia criticou a exposição e classificou as cobranças como uma “caça às bruxas”. Ele também afirmou que o torcedor responsável pela gravação estava na praia, mas questionou o fato de ser criticado por aproveitar o período de férias após o encerramento da temporada.

“Agora postaram um vídeo enquanto estou conversando com um torcedor do CRB e pedindo desculpas, mas o torcedor que me filmou pode estar na praia, eu não”, escreveu.

Danielzinho relembra situação familiar e pede desculpas

Na manifestação, o jogador também relembrou um momento delicado vivido em 2025, quando seu filho ficou internado por cinco meses em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo Danielzinho, mesmo diante da situação familiar, ele manteve o compromisso com o clube e terminou aquela temporada com o maior número de participações em gols da equipe.

O camisa 10 aproveitou a publicação para pedir desculpas à torcida pelo resultado esportivo e rebateu especulações de que jogadores teriam se vendido durante a competição: “Ninguém se vendeu igual gostam tanto de falar, todos queriam fazer história e não conseguimos. Que 2027 seja maravilhoso”.

Passagem pelo Bahia

Antes de chegar ao CRB, Danielzinho teve uma passagem de destaque pelo Bahia, clube que defendeu entre 2019 e 2023. Ao todo, o meia disputou 177 partidas com a camisa tricolor, marcou 11 gols e distribuiu 17 assistências.

Durante o período em Salvador, conquistou dois Campeonatos Baianos, em 2020 e 2023, além da Copa do Nordeste de 2021. O jogador também participou da campanha do acesso à Série A em 2022, quando o Esquadrão terminou a Série B na terceira colocação.

Em 2023, Danielzinho deixou o Bahia e retornou ao Fluminense, clube que o revelou. Depois, passou por Atlético-GO e Dibba Al-Hisn, dos Emirados Árabes Unidos, antes de acertar com o CRB, em janeiro de 2025.

CRB fica fora dos playoffs da Série B

O CRB encerrou sua participação na Série B de 2026 no sábado, 14, após empatar em 1 a 1 com o Ceará, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O resultado deixou a equipe alagoana na sétima colocação, com 59 pontos, dois a menos que o Atlético-GO, que ficou com a última vaga nos playoffs.

Para avançar à fase decisiva, o time precisava vencer o Ceará diante de sua torcida. Com o empate, o clube não conseguiu disputar o acesso à primeira divisão em 2027 e iniciou o planejamento para a próxima temporada.

Após o fim da competição, o CRB também confirmou as primeiras saídas do elenco. O zagueiro Lyncon, que estava emprestado pelo Vasco, retornará ao clube carioca. Já o lateral-esquerdo Lucas Lovat, em fim de contrato, não terá o vínculo renovado.