E.C.BAHIA
Grêmio x Bahia: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem
Esquadrão visita o Imortal nesta quarta-feira, 18, na Arena do Grêmio, em busca de uma vaga no G-5
O Esporte Clube Bahia volta a campo nesta quarta-feira, 18, às 21h30, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). O duelo pode valer a entrada do Esquadrão no G-5 da Série A.
Como chega o Bahia?
O Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, chega para o confronto após perder por 3 a 2 para o Cruzeiro na última rodada, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), e se manteve fora da zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores 2027.
O Tricolor atualmente está na sexta colocação do Brasileirão, com 53 pontos, quatro a menos que o Fluminense, primeiro time dentro do G-4.
Como chega o Cruzeiro?
Já o Grêmio, comandado pelo técnico Renato Gaúcho, chega embalado após superar o Atlético Mineiro e garantir a classificação para a final da Copa do Brasil. No Brasileirão, o Imortal vem de derrota contra o Flamengo, partida em que entrou com o time reserva.
O Tricolor Gaúcho ocupa a 18ª colocação do Brasileirão, com 37 pontos, um a menos que Mirassol e Esporte Clube Vitória, primeiros times fora da zona de rebaixamento.
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Onde assistir a Grêmio x Bahia?
A partida entre Grêmio e Bahia terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-view).
Desfalques de Grêmio x Bahia
Grêmio
- Villasanti (suspenso);
- Kannemann (suspenso);
Bahia
- Léo Vieira (lesionado).
Prováveis escalações
Grêmio: Weverton; Gustavo Martins, Balbuena e Wallace; João Pedro, Noriega, Danilo Barbosa e Marlon; Amuzu, Pavón e Carlos Vinícius. Técnico: Renato Gaúcho.
Bahia: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Erick, Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Cristian Olivera e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.
Arbitragem
- Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
- Assistente 1: Thiaggo Americano Labes (SC)
- Assistente 2: Douglas Pagung (ES)
- Quatro árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)
- VAR: Rafael Traci (SC)
Palpites para Grêmio x Bahia
- Gustavo Nascimento: Grêmio 1 x 2 Bahia;
- Marina Branco: Grêmio 0 x 0 Bahia;
- Marcos Valença: Grêmio 1 x 1 Bahia.