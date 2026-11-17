E.C.BAHIA
Pulga diz que elenco do Bahia "sonha" com vaga direta na Libertadores
Atacante do Esquadrão concedeu entrevista coletiva
O atacante Erick Pulga destacou a motivação do elenco do Esporte Clube Bahia na reta final do Campeonato Brasileiro. Em entrevista, o jogador de 26 anos projetou o confronto contra o Grêmio, fora de casa, e ressaltou a importância de conquistar uma vaga na fase de grupos na próxima edição da Copa Libertadores.
Segundo Pulga, a possibilidade de garantir a classificação sem precisar passar pela fase preliminar serve como combustível para o grupo. O ponta-esquerda demonstrou confiança em um bom desempenho diante da equipe gaúcha e afirmou que o objetivo é voltar para Salvador com os três pontos.
“A gente está sempre com uma motivação a mais, porque estamos em busca de uma coisa tão importante, que é chegar de forma direta na Libertadores. Nosso elenco está bem motivado e creio eu que vamos fazer um grande jogo lá contra o Grêmio e vamos sair vitoriosos”.
Além da busca pelo resultado, o atacante reconheceu que o Bahia precisa melhorar defensivamente quando atua como visitante. Apesar de destacar a capacidade ofensiva da equipe para criar oportunidades e marcar gols, ele apontou a dificuldade de administrar as vantagens no placar.
“Temos feito bastante gols fora de casa, temos que melhorar muito a questão de segurar resultados. A gente tem que ser mais malandro fora de casa, segurar bastante o jogo. Estamos criando várias oportunidades, chances de gols, e a gente está fazendo. Só que estamos deixando a desejar na parte de levar muitos gols fora de casa”.
Leia Também:
Esquema favorece os pontas?
Questionado sobre o esquema tático favorecer a participação dos atacantes de beirada na definição das jogadas, Erick Pulga mencionou Kike Olivera, Ademir e outros jogadores que vêm trabalhando para aprimorar o desempenho nos treinamentos.
“A gente que joga ali na frente precisa entrar bastante dentro da área, acreditar mais na gente. Que possamos cada vez mais aprimorar nos treinamentos, como a gente vem fazendo, como eu, Kike, Ademir, vários outros atacantes que a gente tem. É trabalhar no dia a dia e colocar em prática no jogo, aproveitar as oportunidades que estamos tendo”.
Pulga ainda avaliou sua evolução individual desde que chegou ao Bahia. O atacante agradeceu à confiança recebida do técnico Rogério Ceni e afirmou que está mais tranquilo para aproveitar as chances, depois de passar por um período de jejum de gols.
“Fico feliz por cada momento aqui no Bahia, evoluindo taticamente e ofensivamente. Feliz também pelas oportunidades que o Rogério [Ceni, técnico] está me dando, a confiança. Acho que agora estou aproveitando mais as oportunidades que estão aparecendo. Antes eu creio que estava um pouco ansioso por não estar fazendo gols, mas agora estou mais tranquilo”.
Erick Pulga em entrevista coletiva | Erick Pulga, atacante do Bahia | |
Bahia enfrenta Grêmio em busca de vaga na Libertadores
Erick Pulga também projetou as dificuldades do confronto contra o Grêmio. Ele lembrou que o adversário gaúcho está envolvido na luta contra o rebaixamento, enquanto o Esquadrão de Aço tenta assegurar uma vaga direta na Libertadores. Para ele, o cenário torna a partida ainda mais complicada.
“Vai ser um jogo muito difícil, o Grêmio vem lutando contra o rebaixamento. Jogos assim são sempre mais difíceis, tanto para eles, como para nós. Estamos em busca do nosso sonho, que é chegar à Libertadores de forma direta. A gente tem que chegar lá e mostrar nossa característica de jogo, mostrar nosso empenho, se dedicar bastante. No final de tudo a gente vai sair com o triunfo, que é o mais importante”.
Grêmio x Bahia
O Bahia visita o Grêmio às 21h30 desta quarta-feira, 18, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.