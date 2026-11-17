O atacante Erick Pulga destacou a motivação do elenco do Esporte Clube Bahia na reta final do Campeonato Brasileiro. Em entrevista, o jogador de 26 anos projetou o confronto contra o Grêmio, fora de casa, e ressaltou a importância de conquistar uma vaga na fase de grupos na próxima edição da Copa Libertadores.

Segundo Pulga, a possibilidade de garantir a classificação sem precisar passar pela fase preliminar serve como combustível para o grupo. O ponta-esquerda demonstrou confiança em um bom desempenho diante da equipe gaúcha e afirmou que o objetivo é voltar para Salvador com os três pontos.

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“A gente está sempre com uma motivação a mais, porque estamos em busca de uma coisa tão importante, que é chegar de forma direta na Libertadores. Nosso elenco está bem motivado e creio eu que vamos fazer um grande jogo lá contra o Grêmio e vamos sair vitoriosos”.

Além da busca pelo resultado, o atacante reconheceu que o Bahia precisa melhorar defensivamente quando atua como visitante. Apesar de destacar a capacidade ofensiva da equipe para criar oportunidades e marcar gols, ele apontou a dificuldade de administrar as vantagens no placar.

“Temos feito bastante gols fora de casa, temos que melhorar muito a questão de segurar resultados. A gente tem que ser mais malandro fora de casa, segurar bastante o jogo. Estamos criando várias oportunidades, chances de gols, e a gente está fazendo. Só que estamos deixando a desejar na parte de levar muitos gols fora de casa”.

Esquema favorece os pontas?

Questionado sobre o esquema tático favorecer a participação dos atacantes de beirada na definição das jogadas, Erick Pulga mencionou Kike Olivera, Ademir e outros jogadores que vêm trabalhando para aprimorar o desempenho nos treinamentos.

“A gente que joga ali na frente precisa entrar bastante dentro da área, acreditar mais na gente. Que possamos cada vez mais aprimorar nos treinamentos, como a gente vem fazendo, como eu, Kike, Ademir, vários outros atacantes que a gente tem. É trabalhar no dia a dia e colocar em prática no jogo, aproveitar as oportunidades que estamos tendo”.

Pulga ainda avaliou sua evolução individual desde que chegou ao Bahia. O atacante agradeceu à confiança recebida do técnico Rogério Ceni e afirmou que está mais tranquilo para aproveitar as chances, depois de passar por um período de jejum de gols.

“Fico feliz por cada momento aqui no Bahia, evoluindo taticamente e ofensivamente. Feliz também pelas oportunidades que o Rogério [Ceni, técnico] está me dando, a confiança. Acho que agora estou aproveitando mais as oportunidades que estão aparecendo. Antes eu creio que estava um pouco ansioso por não estar fazendo gols, mas agora estou mais tranquilo”.

1 de 3 Erick Pulga em entrevista coletiva | Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

2 de 3 Erick Pulga, atacante do Bahia | Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

3 de 3 | Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Bahia enfrenta Grêmio em busca de vaga na Libertadores

Erick Pulga também projetou as dificuldades do confronto contra o Grêmio. Ele lembrou que o adversário gaúcho está envolvido na luta contra o rebaixamento, enquanto o Esquadrão de Aço tenta assegurar uma vaga direta na Libertadores. Para ele, o cenário torna a partida ainda mais complicada.

“Vai ser um jogo muito difícil, o Grêmio vem lutando contra o rebaixamento. Jogos assim são sempre mais difíceis, tanto para eles, como para nós. Estamos em busca do nosso sonho, que é chegar à Libertadores de forma direta. A gente tem que chegar lá e mostrar nossa característica de jogo, mostrar nosso empenho, se dedicar bastante. No final de tudo a gente vai sair com o triunfo, que é o mais importante”.

Grêmio x Bahia

O Bahia visita o Grêmio às 21h30 desta quarta-feira, 18, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.