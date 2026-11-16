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Já de olho na próxima temporada, o Esporte Clube Bahia tem interesse na contratação do atacante Gustavo Nunes, do Brentford. De acordo com a ESPN, o Tricolor tem "conversas concretas" para contar com o jogador no início de 2027.

Segundo a publicação, apesar do interesse concreto, uma oferta oficial não foi enviada ao Brentford até o momento. Aos 20 anos, Gustavo tem encontrado dificuldade para se firmar no clube inglês e mira o retorno ao Brasil.

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Vale lembrar que, conforme o ge, o Bahia chegou a oferecer 18 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões na cotação da época) para contratar o atacante em 2025. O atleta revelado no Grêmio tem vínculo com o Brentford até 2030.

Início promissor no Grêmio e baixa minutagem na Europa

Depois de fazer uma temporada 2024 positiva no Grêmio, Gustavo Nunes chamou atenção de clubes do exterior e acabou negociado com o Brentford por 12 milhões de euros (cerca de R$ 74 milhões). Foram 40 jogos, sete gols e quatro assistências pelo Imortal.

Depois de se transferir para o futebol europeu, no entanto, o atacante não repetiu o sucesso e praticamente não esteve em campo na Inglaterra. Foram apenas cinco jogos pelo time principal do clube inglês.

Sem espaço no elenco, Gustavo chegou a atuar em nove oportunidades pelo time B do Brentford, onde distribuiu cinco assistências. Ainda defendeu o Swansea por empréstimo em 2025/26, com 12 jogos e uma assistência.