Vice no Barradão, técnico do Bahia diz que título era "obrigação"

O técnico da equipe feminina do Esporte Clube Bahia, Felipe Freitas, afirmou que a conquista do título do Campeonato Baiano era uma "obrigação" das Mulheres de Aço, superadas pelo Vitória. Neste domingo, 15, as Leoas venceram por 1 a 0 o jogo de volta das finais, levantando a taça no Barradão.

Em entrevista coletiva, Felipe Freitas pediu desculpas para a torcida e afirmou não saber explicar o insucesso nas finais. Por outro lado, o treinador valorizou a temporada 2026 do clube no futebol feminino e o desempenho nos campeonatos nacionais.

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"Era nossa obrigação ser campeão. Lutamos muito, tivemos 26 finalizações contra oito do rival. Tivemos cruzamentos, doze escanteios, mas foi insuficiente. Eu ainda não sei como explicar. Talvez precise de um tempo para assimilar e depois entender o porquê. É inexplicável. Pela terceira vez consecutiva estivemos em uma semifinal nacional, a frustração dos outros dois campeonatos trouxe um estado de animosidade para baixo, embora não tenha faltado entrega”, disse.

Felipe cita desafios da temporada e faz balanço positivo

De acordo com Freitas, a parte emocional do elenco foi afetada pela "frustração" ocasionada pela eliminação na Copa do Brasil. O comandante também relembrou sobre a necessidade de utilizar atletas jovens ao longo da campanha do Baianão, relembrando as dificuldades do calendário cheio.

“A frustração da Copa do Brasil está atrelada ao desempenho e à expectativa de ser campeão. No campeonato nacional, fomos melhores. Entramos em muitos jogos com atletas de 16, 17 anos, com um calendário difícil. Se pegar o ano passado, a gente estava lá em cima em termos de saldo de gol. Tem alguns pesos quando escolhemos disputar com o Palmeiras, eliminar o São Paulo e jogar de forma superior ao Corinthians", relembrou.

Para finalizar, o técnico fez um balanço positivo da temporada. "O ano foi muito bom. Fica manchado, talvez por conta de não termos ganho o Baiano, mas não tira a luminosidade do que o Bahia foi. Vamos repensar para dar passos maiores e não passar por isso novamente”.