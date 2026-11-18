A praia de Itacimirim, em Camaçari, recebe nesta sexta-feira, 20, e sábado, 21, o evento VOU na Praia. Com atividades esportivas, culturais e de bem-estar, a programação será realizada no espaço Encontro do Rio com o Mar, a partir das 7h, e terá competições de bodyboarding e futevôlei, aulas de yoga e dança, treinos funcionais e apresentações musicais.

A abertura acontece no feriado da Consciência Negra, com atividades voltadas ao público e aos atletas. Às 7h, será realizada uma aula de yoga na praia. Na sequência, às 8h, começam as baterias classificatórias da terceira etapa do Circuito Baiano de Bodyboarding, enquanto Bruno 70 comanda um treino funcional na areia.

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A programação de sexta-feira também inclui aulas de swing baiano, às 11h, e duas apresentações musicais com atrações surpresa, previstas para acontecer entre 13h e 15h.

Sábado terá finais e competições de futevôlei

O segundo dia do evento concentra as decisões esportivas. A partir das 8h, acontecem as baterias finais da terceira etapa do Circuito Baiano de Bodyboarding, organizado pela Federação de Bodyboarding do Estado da Bahia (FEBEB). A competição reúne atletas das categorias Pro e Open, nos naipes masculino e feminino, além da Master. A premiação está prevista para as 14h.

Na areia, entre 9h e 14h, serão realizadas duas competições de futevôlei: a Copa Futewoman, voltada ao público feminino, e o Baianão de Futevôlei, Campeonato Baiano Masculino da Série B.

A manhã de sábado também terá aula de yoga, às 7h, e o treinão funcional ABITAH Training, às 8h. A aula de swing baiano será realizada às 11h, enquanto os shows musicais estão programados para as 13h e 15h.

Evento terá ação solidária

Com o conceito “Surf, Cultura, Natureza, Pessoas e Bahia”, o VOU na Praia também propõe ações de conscientização ambiental e solidariedade. A organização convida o público a contribuir com a doação de 1 kg de alimento e incentiva a preservação do espaço por meio da campanha “Reduza, reuse, recicle”.

O evento é apresentado pelo Ministério da Cultura e viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

A iniciativa conta com patrocínio da Prefeitura de Camaçari, BahiaGás, Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Infraestrutura, e Cartões BB, além do apoio da Itambé. A realização é da VIVA e da AEIS, em parceria com o Ministério da Cultura e o Governo Federal.