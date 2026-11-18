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Com grandes nomes do skate, Subúrbio de Salvador recebe o STU National
Ingressos grátis já estão disponíveis para retirada
A Plataforma STU retorna a Salvador quatro meses após a inauguração do Skatepark do Subúrbio, primeiro e único projeto do Brasil a ter a certificação da World Skate. Na ocasião, a capital baiana recebeu a etapa de encerramento do STU National e conheceu os campeões brasileiros da temporada. Desta vez, nos dias 28 e 29 de novembro, a cidade será palco do Pro Tour STU com a presença dos principais nomes do país e do mundo na modalidade Park. Os ingressos gratuitos já estão disponíveis para retirada.
Com cerca de 5.000 m², o Skatepark do Subúrbio, no bairro de Periperi, na orla da Praia Grande, é um projeto realizado pela SPalma Arquitetura e pelo consórcio Expresso Mobilidade Salvador. Projetadas em conjunto com o skatista e arquiteto local Ian Aragão, as pistas de Street e Park seguem as diretrizes para competições classificadas como C4 (Competition Class 4) pela World Skate.
Todos os skatistas, seja no masculino ou no feminino, já estão confirmados para a etapa. Entre as meninas, as brasileiras Dora Varella, Yndiara Asp, Isadora Pacheco e Fernanda Tonissi, além das britânicas Sky Brown e Lola Tambling, da espanhola Naia Laso, da francesa Nana Taboulet, da japonesa Sakura Yosozumi, da chinesa Freya Fang Wang, da estadunidense Minna Stess e da canadense Fay Ebert.
Dos 20 nomes skatistas homens, nove são brasileiros: Pedro Barros, Augusto Akio, Luigi Cini, Gui Khury, Pedro Quintas, Kalani Konig, Pedro Carvalho, Miguel Leal e Victor Ikeda. Os estrangeiros, portanto, serão maioria: o português Thomas Augusto, o sueco Hampus Winberg, o dinamarquês Viktor Solmunde, o espanhol Danny Leon, o britânico Tay Cunninghan, os italianos Alessandro Mazzara e Ivan Federico, os franceses Tom Martin e Noe Montagard e os estadunidenses Taylor Nye e Luke Kahler.
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Quem já mostra animação para voltar a Salvador é Dora Varella, que não só foi campeã da etapa em questão, como conquistou o inédito título brasileiro. Representante do país nos Jogos Olímpicos de Tóquio e Paris, terminando em 4º lugar na capital francesa, ela exaltou a qualidade da pista do Skatepark do Subúrbio.
"Realmente, é uma pista em que curti muito andar. Ela impressiona mesmo, muito bem-feita, com padrões olímpicos. Não à toa tem o selo da World Skate. Consegui me adaptar muito rápido e encaixar bem minhas manobras. Gosto de pistas assim e estou bem animada para voltar a andar lá, mostrar coisas novas e fazer linhas bem legais. Agora é a hora do Pro Tour STU, que tem uma vibe muito boa, com grandes nomes do mundo, e na Bahia, né? A expectativa é a melhor possível”, projetou Dora.
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Dora Varella |
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Dora Varella |
Ingressos gratuitos e retirada online
Os ingressos gratuitos já estão disponíveis pelo site da Zig Tickets. A classificação etária é 12 anos e cada pessoa tem o direito a até dois bilhetes. Crianças de até 5 anos não precisam retirar ingressos, desde que entrem acompanhadas de um responsável.
Aqueles que optarem pela 'entrada solidária' devem entregar 1 kg de alimento não perecível durante o acesso ao evento. Toda a arrecadação será destinada a instituições e projetos sociais locais.
O acesso se dará por meio de validação do QR Code do ingresso, disponível exclusivamente no aplicativo da Zig. Não serão aceitos QR Codes impressos, capturas de tela ou similares. É recomendável chegar com o aplicativo instalado, o login feito e o celular carregado.
Vale lembrar que o evento acontece a céu aberto e a realização da competição e da programação depende das condições climáticas e de segurança. Retire abaixo os ingressos: