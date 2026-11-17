O grupo de investidores interessado em assumir o controle do Fluminense pretende aumentar o aporte financeiro inicial previsto na proposta de compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A oferta, que inicialmente estabelecia um investimento de R$ 500 milhões pela aquisição de 65% das ações, poderá ser elevada para algo entre R$ 600 milhões e R$ 700 milhões.

De acordo com informações divulgadas pela Folha de S.Paulo, o grupo representado pela LZ Sports estuda ampliar o valor diante da necessidade de reequilibrar as contas do Tricolor das Laranjeiras. A reformulação também poderá alterar o percentual de participação dos investidores na empresa.

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A expectativa é que uma nova proposta seja apresentada ainda em 2026, embora não exista uma data definida para a votação dos associados.

O projeto prevê um investimento total de R$ 6,4 bilhões ao longo de dez anos. Desse montante, R$ 4,7 bilhões seriam destinados à folha salarial do elenco e da comissão técnica, enquanto R$ 1,1 bilhão ficaria reservado para a contratação de jogadores.

Outros R$ 359 milhões seriam aplicados na formação de atletas, R$ 84 milhões em melhorias no centro de treinamento e em Xerém, além de R$ 143 milhões em royalties para o clube associativo.

Proposta inicial já foi enviada há mais de um ano

A proposta foi apresentada em setembro de 2025 pela LZ Sports, gestora que representa um grupo de 40 tricolores. Entre os principais nomes envolvidos está o banqueiro André Esteves, controlador do BTG Pactual, cuja fortuna é estimada em US$ 9,4 bilhões (R$ 54 bilhões, no câmbio atual), segundo a Forbes.

Também participam do projeto integrantes das famílias Almeida Braga, ligada à Bradesco Seguros, e Klabin, do setor de papel e celulose.

O modelo de gestão estabelece que a SAF passe a administrar o futebol masculino, feminino, as categorias de base e o futsal. A sede das Laranjeiras e os demais imóveis do clube, por outro lado, continuariam sob responsabilidade da associação.

Time do Fluminense comemora no Maracanã - Foto: Marina Garcia | Fluminense

Fluminense tem dívida de R$ 1 bilhão

Apesar de alcançar uma receita recorde de R$ 1,022 bilhão em 2025, impulsionada principalmente pela participação no Mundial de Clubes, o Fluminense terminou o exercício financeiro com uma dívida de R$ 1,043 bilhão. O cenário financeiro é apontado como um dos fatores que motivaram a revisão dos valores previstos inicialmente pelos investidores.

Além do aporte financeiro, o projeto original estabelece que o grupo assuma integralmente as dívidas do clube. A proposta também contempla a possibilidade de ampliar sua participação na SAF para até 90% das ações, percentual que poderá ser revisto na nova oferta.