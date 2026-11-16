De volta à Série B do Campeonato Brasileiro após nove anos de ausência, o Santa Cruz promete fazer investimentos robustos. O clube pernambucano será comandado por uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e terá uma receita de R$ 52 milhões exclusivos para o futebol em 2027.

Em entrevista concedida à Band, o presidente Bruno Rodrigues afirmou que cerca de R$ 30 milhões serão utilizados apenas para custear a folha salarial do elenco profissional. No total, a Matix Capital prevê um investimento total de até R$1 bilhão em 15 anos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Vamos montar um elenco forte. Nesse ano (2026), a gente trabalhou com folha de R$ 1,2 milhão na Série C. Agora a gente pretende ter uma folha de R$ 2,5 milhões ou até um pouco mais na Série B. É uma folha respeitável, uma das grandes da Série B”, exaltou o dirigente.

Investimento na formação de atletas e novo CT

Enquanto R$ 30 milhões já estão separados apenas para a folha salarial, os R$ 22 milhões restantes serão direcionados para a formação de atletas e a construção de um novo Centro de Treinamento que esteja "à altura do clube".

"Com essa folha, vai abater R$ 30 milhões. Tem mais R$ 22 milhões de saldo. Isso vai ser investido na base e também no CT. Nosso CT hoje é muito precário, essa é a realidade. A gente vai fazer um CT à altura do clube", projetou Rodrigues.

O que falta para o Santa de fato virar SAF?

De acordo com Bruno Rodrigues, ainda neste mês de novembro, o Santa vai solicitar que o juiz da Recuperação Judicial convoque a Assembleia Geral de Credores. O clube possui uma dívida de R$ 350 milhões, débito considerado "impagável para a associação".

"A SAF assume totalmente esse débito da recuperação judicial. O Santa Cruz vai zerar seu débito. É evidente que o valor não vai ser esse, porque na RJ a gente apresenta um plano de pagamento com desconto para os credores. Esse é o primeiro passo para a gente implantar a SAF, porque contratualmente a SAF só entra depois da RJ resolvida. Vamos fazer o leilão da UPI, que é um leilão no qual qualquer investidor nacional ou internacional pode apresentar uma proposta maior que a da Matix. Qualquer outra proposta que for apresentada, se for maior, quem ganha é o clube", afirmou.

"A ideia é que, em janeiro próximo, a gente já joga o Campeonato Pernambucano com a SAF implantada. E a partir daí, se Deus quiser, eu acho que serão só boas notícias", concluiu.

SAF do Santa Cruz

A SAF do Santa Cruz será gerida pela Matix Capital, responsável por assumir o controle de aproximadamente 90% das ações. O modelo societário conta com apoio de investidores internacionais, sem a centralização em um único dono. Isso vai garantir que nenhum acionista possua mais de 50% das ações.

“São quatro investidores internacionais no momento: um italiano, um americano, um colombiano e um indiano que na realidade mora nos Estados Unidos", detalhou o presidente.

Além dos quatro nomes mencionados, o grupo terá o acréscimo de mais uma pessoa ainda não revelada. “Vamos anunciar uma investidora mulher, que é uma brasileira que mora nos Estados Unidos”.