Gigante nordestino ganha milhões após novo acordo com SAF

O processo da Santa Cruz com a SAF ganhou novos capítulos - o Conselho Deliberativo do clube aprovou, na noite desta quinta-feira, 10, o repasse das ações da SAF tricolor para a Matix Capital, com R$ 11 milhões repassados ainda em 2026.

A reunião extraordinária foi realizada na sede social do Arruda e ratificou a mudança no comando da Cobra Coral S.A., que administra o futebol profissional do clube.

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Com a aprovação, a Matix Capital passa a controlar 90% das ações da SAF do Santa Cruz, enquanto os outros 10% permanecem com o clube associativo. O modelo da proposta segue com previsão de receita total de R$ 1 bilhão em até 15 anos.

Investidor tem ligação com franquia da NBA

A reunião contou com a presença de Thairo Arruda, que assumirá o cargo de CEO da SAF e também atuará como investidor, além do empresário norte-americano Paraj Tyle, que representa a família Tyle, ligada ao Portland Trail Blazers, franquia da NBA.

Paraj é irmão de Sheel Tyle, um dos coproprietários do Trail Blazers. A família tem investimentos em diferentes setores, principalmente no mercado imobiliário, em várias partes do mundo, incluindo o Brasil.

Além dos investidores norte-americanos, o projeto da SAF coral também deve contar com financiadores da Itália e da Alemanha. A estrutura prevista não teria um "superinvestidor" com controle isolado da maior fatia, mas uma divisão entre diferentes participantes do grupo.

Portland Trail Blazers - Foto: NBA

Aporte imediato prevê R$ 11 milhões

Um dos pontos centrais da nova proposta é o aporte imediato. Segundo informações divulgadas pelo presidente executivo do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, R$ 11 milhões devem ser repassados ainda em 2026.

O valor será destinado à quitação de débitos e a reformas consideradas mais urgentes no estádio do Arruda. O presidente do Conselho Deliberativo, Victor Pessoa de Melo, classificou a aprovação como um divisor de águas para o clube.

"A reunião de hoje tem um significado muito importante. Demos continuidade ao processo de SAF e ratificamos a nova proposta. Conseguimos manter o que foi prometido, dentro do nível de gestão e clube. Momento que é um divisor de águas. A SAF é uma realidade e estamos conseguindo virar a chave desse modelo associativo", afirmou.

Antigo investidor contesta operação

Antes da apresentação formal do novo grupo, o empresário Iran Barbosa, antigo investidor da SAF tricolor por meio da Cobra Coral S.A., enviou uma notificação extrajudicial para tentar impedir a reunião.

Iran, ligado ao grupo anterior conhecido como "SAF dos mineiros", alega possíveis ilegalidades na transferência das ações da Cobra Coral Participações e afirma que a operação anterior não teria sido concluída entre as partes.

A solicitação chegou a entrar em pauta, mas os advogados do Santa Cruz defenderam a continuidade da reunião. Alguns conselheiros também pediram que a Comissão Fiscal analisasse a proposta da Matix Capital por mais tempo, mas a sugestão foi superada em votação.

Justiça ainda precisa validar negócio

Apesar da aprovação no Conselho Deliberativo, a operação ainda precisa passar por validação judicial. Nesta sexta-feira, 11, os investidores e o presidente Bruno Rodrigues têm agenda com a juíza responsável pela Recuperação Judicial do Santa Cruz.

Depois disso, o clube e os investidores farão uma roda de conversa com jornalistas para detalhar a estruturação da SAF. O encontro está marcado para esta sexta, a partir das 12h, no Auditório Aristófanes de Andrade, no Arruda.