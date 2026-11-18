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A cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, receberá a última etapa do Campeonato Baiano e Brasileiro de Mountain Bike Cross Country Olímpico (MTB XCO), competição válida pelo ranking nacional. Entre os dias 28 e 29 de novembro, o torneio vai reunir atletas, equipes e amantes do ciclismo no Morro da Manteiga.

O campeonato conta com apoio da Prefeitura de Camaçari, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (Sejuv), e promete movimentar o cenário esportivo do município, valorizando também o turismo e o potencial da cidade para receber grandes eventos.

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Foto: Lucas Anjos e Afonso

Programação do evento

A programação terá início no sábado, 28, com o reconhecimento oficial da pista a partir das 7h. As competições começam às 14h, com a Copa Kids, iniciativa voltada ao incentivo da prática esportiva entre crianças e jovens.

Já as disputas oficiais acontecerão no domingo, 29, a partir das 7h, dia em que as atividades devem ocorrer até as 16h.

Competição reúne diferentes categorias

O evento reunirá atletas de diferentes faixas etárias e níveis de experiência, distribuídos em diversas categorias, entre elas: Elite, Sub-23, Sub-30, Júnior, Juvenil, Infantojuvenil, Infantil, Master, Sport, E-Bike e PNE, além das categorias Kids, que contemplam crianças de 1 a 11 anos.

As disputas serão realizadas, ainda, nas categorias masculina e feminina, ampliando a participação de atletas no evento.