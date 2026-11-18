A chegada de Rafael Lacerda ao Vitória já começa a apresentar novidades na montagem da equipe. Para o confronto contra o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira, 19, o treinador relacionou três jogadores que estavam fora dos planos imediatos do time principal: o zagueiro Camutanga, o lateral-esquerdo Ramon e o meia Alejandro Almaraz.

A informação foi obtida com exclusividade pelo portal A TARDE. As inclusões chamam atenção pelo histórico recente dos atletas, especialmente de Camutanga, que não entra em campo desde abril, e Ramon, afastado desde setembro. Já Alejandro é uma das principais promessas das categorias de base rubro-negras.

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A movimentação acontece durante os primeiros jogos de Lacerda à frente do Leão, em um momento de pressão na reta final do Campeonato Brasileiro. Com apenas quatro partidas restantes na competição, o novo comandante busca alternativas para fortalecer o elenco e tentar mudar o cenário da equipe para fugir do rebaixamento.

Zagueiro não joga desde abril

Entre os nomes relacionados, o caso de Camutanga é o que mais chama atenção. O defensor de 32 anos não disputa uma partida oficial desde o empate por 1 a 1 com a Chapecoense, em abril, quando sofreu uma fratura no pé esquerdo.

A lesão comprometeu a articulação de Lisfranc e exigiu uma intervenção cirúrgica. Inicialmente, a previsão era de aproximadamente seis meses de afastamento. Desde então, o camisa 25 passou por um longo processo de recuperação.

Antes de se machucar, Camutanga era uma peça importante na defesa rubro-negra. Na temporada, havia participado de 15 partidas, sendo titular em 14 delas.

A relação para o duelo com o Bragantino representa um novo passo na recuperação do zagueiro e abre a possibilidade de voltar a ficar à disposição do Vitória na reta final do Brasileirão. A presença na lista, porém, não significa que ele começará entre os titulares.

Camutanga em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Ramon também aparece entre as novidades



Outro nome que pode ganhar espaço com Rafael Lacerda é o lateral-esquerdo Ramon. O jogador não atua desde 2 de setembro, quando o Vitória perdeu por 2 a 0 para o Vasco e foi eliminado da Copa do Brasil.

O defensor sofreu uma lesão na parte anterior da coxa direita e precisou passar por um período de recuperação. Antes do problema físico, era um dos jogadores mais utilizados do elenco, com 39 partidas disputadas em 2026, sendo 38 como titular. Também soma dois gols e uma assistência na temporada.

Durante sua ausência, Jamerson assumiu a posição e conseguiu manter uma sequência como titular. Agora, a possível volta de Ramon amplia as alternativas para o setor e cria uma nova disputa por espaço na equipe.

Ramon em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Joia da base pode ganhar oportunidade

A terceira novidade é Alejandro Almaraz. Aos 19 anos, o meia argentino é considerado uma das principais promessas das categorias de base do Vitória e pode receber uma oportunidade no elenco profissional.

O jogador ganhou destaque pelo desempenho no Sub-20 em 2026. Foram 30 partidas disputadas e dez gols marcados, números que ajudaram a consolidar sua importância na equipe da categoria.

Recentemente, o Vitória adquiriu o atleta em definitivo junto ao Nueva Chicago, da Argentina, clube onde foi revelado. O novo vínculo tem duração até o fim de 2029.

A presença entre os relacionados pode representar uma oportunidade para o jovem começar a ganhar espaço no grupo principal, justamente em um momento de reformulação das alternativas disponíveis ao novo treinador.

Alejandro Almaraz em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Vitória estreia novo comando contra o Bragantino



Vitória e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira, 19, às 19h30, no Barradão, em Salvador, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Contratado para substituir Jair Ventura, Rafael Lacerda assinou vínculo com o Rubro-Negro até dezembro de 2027. O treinador terá quatro partidas para comandar o Leão nesta edição do Brasileirão, diante de Bragantino, Internacional, Santos e Vasco.

A missão é terminar a competição fora da zona de rebaixamento. Para isso, o novo comandante começa a buscar alternativas no próprio elenco, com retornos importantes e a possibilidade de dar espaço a jovens jogadores.