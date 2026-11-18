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O Esporte Clube Vitória terá o Red Bull Bragantino como próximo adversário, em novo capítulo do não tão extenso histórico de confrontos entre as equipes. Ao longo de 24 duelos, o equilíbrio foi marcado por poucos empates: apenas duas partidas terminaram com igualdade no placar.

O retrospecto aponta pequena vantagem do time paulista, que venceu 12 vezes, contra dez vitórias rubro-negras. Além disso, os clubes empataram em duas oportunidades. O encontro desta quinta-feira, 19, será, portanto, apenas o 25º jogo oficial entre Leão e Massa Bruta.

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O primeiro duelo registrado aconteceu em 1990, pela Série A do Campeonato Brasileiro, com vitória do Vitória por 1 a 0. Desde então, os times também se enfrentaram pela Série B e pela Copa do Brasil, além de voltarem a medir forças na elite nacional em temporadas recentes.

Vitória e Bragantino trocam pontos desde 2024

Desde que voltaram a disputar a Série A do Brasileirão simultaneamente, a partir de 2024, Vitória e RB Bragantino repetem um padrão quando se enfrentam: vencer em casa e perder fora. O Leão levou a melhor nos dois embates no Barradão, enquanto o time paulista saiu vencedor três vezes como mandante.

Agora, em 2026, o Vitória volta a receber o Bragantino em casa e, definitivamente, quer continuar com a mesma escrita das temporadas 2024 e 2025.

Confrontos entre Vitória e RB Bragantino

Vitória 1 x 0 RB Bragantino (Série A – 1990)

Vitória 1 x 2 RB Bragantino (Série A – 1991)

RB Bragantino 0 x 1 Vitória (Série A – 1994)

Vitória 0 x 2 RB Bragantino (Série A – 1994)

Vitória 0 x 1 RB Bragantino (Série A – 1995)

RB Bragantino 0 x 1 Vitória (Série A – 1996)

Vitória 2 x 0 RB Bragantino (Série A – 1997)

RB Bragantino 0 x 0 Vitória (Série A – 1998)

Vitória 4 x 1 RB Bragantino (Série B – 2011)

RB Bragantino 2 x 2 Vitória (Série B – 2011)

Vitória 0 x 1 RB Bragantino (Série B – 2012)

RB Bragantino 3 x 0 Vitória (Série B – 2012)

Vitória 4 x 1 RB Bragantino (Série B – 2015)

RB Bragantino 2 x 1 Vitória (Série B – 2015)

Vitória 3 x 2 RB Bragantino (Copa do Brasil – 2017)

RB Bragantino 1 x 0 Vitória (Copa do Brasil – 2018)

Vitória 3 x 0 RB Bragantino (Copa do Brasil – 2018)

Vitória 0 x 2 RB Bragantino (Série B – 2019)

RB Bragantino 2 x 0 Vitória (Série B – 2019)

RB Bragantino 2 x 1 Vitória (Série A – 2024)

Vitória 1 x 0 RB Bragantino (Série A – 2024)

Vitória 1 x 0 RB Bragantino (Série A – 2025)

RB Bragantino 4 x 0 Vitória (Série A – 2025)

RB Bragantino 2 x 0 Vitória (Série A – 2026)

1 de 5 RB Bragantino 2x1 Vitória - 2024 | Foto: Ari Ferreira | RB Bragantino

2 de 5 Vitória 1x0 RB Bragantino - 2024 | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

3 de 5 Vitória 1x0 RB Bragantino - 2025 | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

4 de 5 RB Bragantino 4x0 Vitória - 2025 | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

5 de 5 RB Bragantino 2x0 Vitória - 2026 | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Próximo encontro entre Vitória e RB Bragantino

Vitória e Red Bull Bragantino se enfrentam pela 25ª vez nesta quinta-feira, 19 de novembro, às 19h30, no Barradão, em Salvador, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.