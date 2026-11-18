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Após reunião com dirigentes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira, 17, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aprovou o fim do limite dos jogos para transferências de atletas que atuam na mesma divisão e a perda de pontos para clubes que atrasarem salários. As medidas foram bem recebidas pelo Esporte Clube Vitória.

De acordo com o presidente Fábio Mota, ambas são “decisões bem tomadas, que o Vitória apoia 100%". Crítico ferrenho de gestões que extrapolam limites financeiros, o dirigente destacou que o clube baiano "tem mais de quatro anos que não atrasa salário".

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"É uma fórmula justa, uma fórmula de privilegiar quem anda certo. Com relação à abertura de janela e que não tenha mais limitação de jogos, o Vitória votou a favor. São duas decisões corretas e certas e que a gente apoia integralmente”, disse Mota.

A partir do Campeonato Brasileiro de 2027, será extinto o limite de partidas para transferências de jogadores entre os clubes que disputem a mesma competição. O número máximo já havia sido ampliado de 6 para 12 na atual temporada, deixando agora de existir.

Perda de pontos por atrasos salariais

Por outro lado, a regra de perda de pontos por atraso salariais entrará em vigor no Brasileirão de 2028. Os clubes que atrasarem o pagamento de atletas e comissão técnica iniciarão a competição com menos três pontos.

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

De acordo com o Vitória, as decisões do Conselho Técnico foram tomadas por unanimidade entre os clubes.